झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट में हादसा, चार ठेका मजदूर गंभीर रूप से झुलसे

झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट में रविवार शाम करीब चार बजे बड़ा हादसा हो गया. स्टील मेल्टिंग शॉप-2 (एसएमएस-2) में अचानक लगी आग की चपेट में आने से चार ठेका मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए. घायलों की पहचान रंजीत महथा, ब्रजेश महथा, ओमप्रकाश महली और प्रवीण कुमार के रूप में की गई है. सूत्रों ने बताया कि घटना के बाद सभी घायलों को पहले प्लांट मेडिकल यूनिट ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए बोकारो जनरल हॉस्पिटल (बीजीएच) रेफर कर दिया गया.

कैसे हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब क्रेन से हॉट मेटल से भरे लेडल को उठाया जा रहा था. अचानक क्रेन का रोप टूट गया और हॉट मेटल छलककर नीचे गिर पड़ा. इससे तेज लपटें उठीं और पास में काम कर रहे चार मजदूर उसकी चपेट में आ गए. बीजीएच सूत्रों ने बताया कि रंजीत महथा 90 प्रतिशत से अधिक झुलस गए हैं. ब्रजेश महथा और ओमप्रकाश महली करीब 60 प्रतिशत तक झुलसे हैं, जबकि प्रवीण कुमार 45 प्रतिशत तक झुलसे हैं. सभी को आईसीयू में भर्ती किया गया है और चिकित्सकों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है.

सुरक्षा मानकों की अनदेखी

घटना की जानकारी पाकर मजदूरों के परिजन मौके पर पहुंचे. गौरतलब है कि इसी साल जून माह में भी एसएमएस-2 में ऐसी ही दुर्घटना हुई थी, जिसमें पांच मजदूर घायल हुए थे. प्लांट में कार्यरत ठेका मजदूर हादसे के लिए प्रबंधन के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. उनका कहना है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं. इस हादसे पर प्लांट प्रबंधन की ओर से घटना पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. हालांकि सूत्रों के अनुसार हादसे की आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है.