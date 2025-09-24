विज्ञापन
झारखंड गुमला बिशुनपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में JJMP के तीन उग्रवादी ढेर, एक गिरफ्तार

Maoists Encounter in Jharkhand: झारखंड के गुमला में आज सुबह सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में तीन नक्सली मारे गए. इस दौरान सुरक्षाबलों ने एक नक्सली को जिंदा पकड़ा है. नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं.

झारखंड गुमला बिशुनपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में JJMP के तीन उग्रवादी ढेर, एक गिरफ्तार
  • झारखंड के गुमला जिले में पुलिस और जेजेएमपी के बीच केचकी जंगल में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है
  • मुठभेड़ में तीन नक्सली लालू लोहरा, सुजीत उरांव और छोटू उरांव मारे गए तथा एक नक्सली गिरफ्तार हुआ है
  • पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सली बिशनपुर इलाके में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं
रांची:

 झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों का अभियान जारी है. केंद्र सरकार ने नक्सवाद के खात्मे का ऐलान किया है. राज्य के गुमला जिले में स्थानीय पुलिस और जेजेएमपी (JJMP) के नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई. इस एनकाउंटर में तीन नक्सली ढेर कर दिए गए हैं. मुठभेड़ आज सुबह जिले के बिशनपुर थाना क्षेत्र के केचकी जंगल में हुई. मारे गए नक्सलियों की पहचान लोहरदगा के सेनहा के रहने वाले लालू लोहरा व सुजीत उरांव और लातेहार के होशिर का रहने वाला छोटू उरांव के रूप में हुई है. 

सर्च अभियान के दौरान उग्रवादियों ने की फायरिंग

पुलिस सूत्रों ने बताया कि गुमला एसपी हरिश बिन जमा को सूचना मिली थी कि जेजेएमपी संगठन के कुछ नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए बिशनपुर इलाके में जमा हुए हैं. सूचना के बाद झारखंड जगुआर और गुमला जिला बल की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया. गठित टीम ने इलाके में सर्च अभियान चलाया. इसी दौरान पुलिस की टीम जैसे ही केचकी जंगल में पहुंची, नक्सलियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें तीन नक्सली मारे गये और एक को गिरफ्तार कर लिया गया.

उग्रवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद 

गुमला एसपी हरिश बिन जमा ने कहा कि दोनों ओर से हुई मुठभेड़ में तीन नक्सली मारे गए हैं. इनके पास से एक-एक-56 राइफल, एक एसएलआर और एक इंसास राइफल बरामद हुए हैं. सुरक्षा बलों द्वारा जंगल में सर्च अभियान चलाया जा रहा है. यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.

