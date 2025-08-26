भागो, गाड़ी छोड़कर भागो... दौड़ रहे थे वाहन तभी अचानक धंस गया पुल, देखें LIVE VIDEO

- जम्मू समेत डोडा, किश्तवाड़, रियासी, राजौरी, रामबन और पुंछ जिलों में भारी बारिश से व्यापक क्षति हुई है.
- तवी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है और इस नदी पर बना एक पुल धंस गया है.
- पुल धंसने के दौरान एक स्कॉर्पियो और दो कार फंस गईं, जिनमें सवार लोग बारिश में भीगते हुए भागते नजर आए.
Jammu Rains: जम्मू में बीते तीन दिन से जारी बारिश ने भारी तबाही मचाई है. डोडा, किश्तवाड़, रियासी, राजौरी, रामबन, पुंछ सहित कई जिलों में व्यापक क्षति पहुंची है. कई गांव बाढ़ की चपेट में है. सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस-प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है. बादल फटने से हुई भारी बारिश ने कई नदियों के जलस्तर को भी बढ़ा दिया है. जम्मू में तवी नदी सबसे ज्यादा प्रलय मचाती नजर आ रही है. इसी तवी नदी पर बना एक पुल मंगलवार को बारिश के बीच धंस गया. इस पुल के धंसने के तुरंत बाद का लाइव वीडियो भी सामने आया है. जिसमें बारिश के बीच लोग अपनी गाड़ियों से पुल पार करते नजर आ रहे है. तभी अचानक पुल धंसता है. एक स्कॉर्पियो और दो कार पुल के धंसे हुए इलाके में फंस जाते हैं.
भागो, भागो की आवाज, और गाड़ी छोड़ भागते लोग
लाइव वीडियो में नजर आ रहा है कि पुल धंसने के बाद जैसे ही गाड़ियां फंसी, गाड़ियों में सवार लोग अपने सामान और गाड़ी की चिंता छोड़ गेट खोलकर बारिश में भींगते हुए ही बाहर निकल जाते हैं. लोग भागो, भागो की आवाज देते भागते हुए नजर आ रहे हैं. पुल धंसने की घटना के बाद यहां से आवाजाही रोक दी गई.
जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण तवी नदी पर बना चौथा पुल क्षतिग्रस्त हो गया.#TawiRiver | #Jammu | #Bridge pic.twitter.com/yNusXs9xDi— NDTV India (@ndtvindia) August 26, 2025
डोडा में बारिश के कारण 4 लोगों की मौत
मालूम हो कि तवी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है. मंगलवार को दोपहर में चौथे पुल के पास से एक हिस्सा धंस गया. जिसमें कई गाड़ियां फंस गई. मंगलवार को डोडा जिले में कम से कम चार लोगों के मारे जाने की सूचना है. इनमें से तीन लोग फिसलकर नदी में गिर गए और तेज बहाव वाले पानी में डूब गए, जबकि एक की घर ढहने से मौत हो गई.
क्षेत्र के निचले इलाकों से सैकड़ों लोगों को निकाला गया
अधिकारियों ने बताया कि किश्तवाड़, रियासी, राजौरी, रामबन और पुंछ जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों से सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने की सूचना हैं. उन्होंने बताया कि आपदा की असली तस्वीर जमीनी हालात के आकलन के बाद ही सामने आएगी. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्थिति को गंभीर बताया. उन्होंने एक आपात बैठक की अध्यक्षता की और जिला प्रशासकों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया.
