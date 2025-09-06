विज्ञापन
एक्सएलआरआई की ऐतिहासिक त्रि-देशीय साझेदारी: विकसित भारत के लिए विश्व-स्तरीय प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा

भारत में विश्व-स्तरीय शिक्षा को बढ़ावा देता है, जो सोरबोन और बोर्डो की शैक्षणिक खूबियों को XLRI की उत्कृष्टता की विरासत के साथ जोड़ता है. भारतीय छात्रों और पेशेवरों की गतिशील आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए ये कार्यक्रम हेल्थकेयर प्रबंधन, पारिवारिक व्यवसाय, डिजिटल व्यवसाय, और परामर्श जैसे विशेष डोमेन में डिग्री प्रदान करते हैं.

नई दिल्ली:

6 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में, भारत के अग्रणी प्रबंधन संस्थान जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (XLRI) ने एक ऐतिहासिक बहु-राष्ट्रीय साझेदारी की घोषणा की. इस साझेदारी में विश्व-प्रसिद्ध संस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस-1 पैंथियॉन सोरबोन और यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डो शामिल हैं. यह गठबंधन भारतीय प्रबंधन शिक्षा में सबसे बड़े त्रि-राष्ट्रीय सहयोगों में से एक है, जिसका उद्देश्य विश्व-स्तरीय फ्रांसीसी और डैनिश-प्रेरित प्रबंधन कार्यक्रम प्रदान करना, नवाचारपूर्ण शैक्षणिक पेशकशों को बढ़ावा देना, और भारत-फ्रांस-डेनमार्क संबंधों को मजबूत करना है.

भारत में वैश्विक शिक्षा का नया युग

यह सहयोग भारत में विश्व-स्तरीय शिक्षा को बढ़ावा देता है, जो सोरबोन और बोर्डो की शैक्षणिक खूबियों को XLRI की उत्कृष्टता की विरासत के साथ जोड़ता है. भारतीय छात्रों और पेशेवरों की गतिशील आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए ये कार्यक्रम हेल्थकेयर प्रबंधन, पारिवारिक व्यवसाय, डिजिटल व्यवसाय, और परामर्श जैसे विशेष डोमेन में डिग्री प्रदान करते हैं.

भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए नए अवसर

यह सहयोग भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है, जिससे वे देश छोड़े बिना वैश्विक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं. प्रमुख लाभों में शामिल हैं:

• वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त डिग्री
• किफायती और उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा
• पाठ्यक्रम जो पारंपरिक कार्यात्मक विशेषज्ञताओं के बजाय एकीकृत, उद्योग-विशिष्ट अनुप्रयोगों पर केंद्रित है, जो विशिष्ट डोमेन में गहरी विशेषज्ञता की बढ़ती मांग को पूरा करता है
• भारत और विदेशों में मजबूत करियर संभावनाएं
• 2025-26 के लिए पूर्णकालिक, अंशकालिक, और कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रमों की योजना, जो भारतीय पेशेवरों को तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करने के लिए सशक्त बनाएगी

भारत-फ्रांस-डेनमार्क संबंधों को मजबूत करना

यह गठबंधन भारत, फ्रांस, और डेनमार्क के बीच शैक्षणिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इन देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दीर्घकालिक दृष्टि के साथ संरेखित है.

• फ्रांस के दो प्रतिष्ठित संस्थान, सोरबोन और बोर्डो, भारत में शैक्षणिक उत्कृष्टता और नवाचारपूर्ण शिक्षण पद्धतियां लाते हैं. IAE पेरिस सोरबोन बिजनेस स्कूल के डीन डॉ. एरिक लामार्क ने इस गठबंधन को भविष्य के भारत-फ्रांस शैक्षणिक सहयोगों के लिए एक मॉडल बताया.

• डैनिश कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक क्राफ्ट्समैनशिप (DCAC) अपने अनुभवात्मक शिक्षण मॉडल के साथ उद्यमशीलता और व्यावहारिक व्यापारिक कौशलों पर जोर देता है. IBC इंटरनेशनल बिजनेस कॉलेज के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख प्रो. माइकल क्रिस्टensen ने भारतीय उद्योग की जरूरतों के अनुरूप सह-निर्मित कार्यक्रमों के महत्व को रेखांकित किया.

• IIE कंसोर्टियम भारतीय छात्रों को यूरोप, एशिया, और अन्य क्षेत्रों के 30 सदस्य संस्थानों के वैश्विक नेटवर्क से जोड़ता है, जिससे एक सच्चा अंतरराष्ट्रीय शिक्षण अनुभव प्राप्त होता है.

भारतीय प्रबंधन शिक्षा में सबसे बड़ा त्रि-राष्ट्रीय सहयोग

यह गठबंधन भारतीय प्रबंधन शिक्षा में सबसे बड़े त्रि-राष्ट्रीय सहयोगों में से एक है, जो पांच वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थानों को एकजुट करता है ताकि परिवर्तनकारी शिक्षण अनुभव प्रदान किया जा सके. दो वर्षों की सावधानीपूर्वक योजना के बाद विकसित यह साझेदारी निम्नलिखित के लिए डिज़ाइन की गई है:

• शैक्षणिक पेशकशों में नवाचार

• अनुसंधान और आदान-प्रदान को बढ़ावा देना

• वैश्विक नेताओं का निर्माण

भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण

अपनी प्लेटिनम जयंती मनाते हुए, XLRI इस अभूतपूर्व सहयोग के साथ अपनी उत्कृष्टता की विरासत को आगे बढ़ा रहा है. सोरबोन, बोर्डो, DCAC, और IIE कंसोर्टियम के साथ साझेदारी करके, XLRI भारत में प्रबंधन शिक्षा को पुनर्परिभाषित कर रहा है, विश्व-स्तरीय फ्रांसीसी और डैनिश-प्रेरित प्रबंधन कार्यक्रम प्रदान कर रहा है, भारत-फ्रांस-डेनमार्क संबंधों को मजबूत कर रहा है, और छात्रों व पेशेवरों के लिए नए अवसर सृजित कर रहा है. यह गठबंधन केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है—यह जिम्मेदार वैश्विक नेताओं को आकार देने का प्रयास है, जो उद्योगों, समुदायों, और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे.

