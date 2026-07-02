बेंगलुरु की पत्थर खदान में मजदूरों पर गिरी बड़ी चट्टान, 5 की दर्दनाक मौत, 7 दबे

बेंगलुरु में एक पत्थर की खदान में हुए हादसे में पांच मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई. एक बड़ी चट्टान वहां काम कर रहे मजदूरों के ऊपर आ गिरी, जिसकी वजह से मजदूर दब गए. मलबे के नीचे सात और मजदूरों के दबे होने की आशंका अधिकारियों ने जताई है. बता दें कि ये सभी मजदूर कावेरी कंपनी की खदान में काम करते समय बड़ चट्टान की चपेट में आ गए.

दरअसल खदान के ऊपरी हिस्से में एक्सकेवेटर से खुदाई का काम चल रहा था. इसी दौरान एक बड़ी चट्टान खिसककर नीचे काम कर रहे मजदूरों पर आ गिरी. घटना की सूचना मिलते ही तवारेकेरे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रात और बचाव कार्य शुरू किया.

वरिष्ठ अधिकारी इस रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं. वहीं फंसे हुए मजदूरों की सही संख्या और चट्टान गिरने का सही कारण पता लगाने की कोशिश की जा रही है. आगे की जानकारी का इंतजार है. यह घटना बेंगलुरु के बाहरी इलाके में तवारेकेरे पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले मडापट्टना गांव की है.

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