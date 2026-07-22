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बेंगलुरु: सोने की चेन के लिए कर दी बुजुर्ग महिला की हत्या, फिर सूटकेस में लाश भरकर लगाया ठिकाने

बेंगलुरु में 21 साल के एक युवक पर 61 साल की महिला की हत्या करने का आरोप लगा है. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

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बेंगलुरु: सोने की चेन के लिए कर दी बुजुर्ग महिला की हत्या, फिर सूटकेस में लाश भरकर लगाया ठिकाने
बुजुर्ग महिला की पहचान जयाम्मा के तौर पर हुई है. (सांकेतिक तस्वीर)
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बेंगलुरु:

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सिर्फ कुछ गहनों के लिए 21 साल के एक युवक ने कथित तौर पर 61 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी. हत्या के बाद महिला की लाश को उसने एक लाल सूटकेस में भरा, उसे अपनी मोटरसाइकिल पर ले गया और बेंगलुरु के बाहरी इलाके में एक झील में फेंक दिया.

महिला केन्गेरी के चल्लाघट्टा की रहने वाली थी. महिला का नाम जयाम्मा था. उसके लापता होने की सूचना मिली थी. पुलिस को मंगलवार को दोपहर साढ़े 12 बजे सूचना मिली कि रामोहल्ली की थिम्मप्पा झील में एक लाल सूटकेस में लाश है. 

जांच के दौरान, कुम्बालागोडु पुलिस ने मृतक महिला की पहचान की और 24 घंटे के अंदर चल्लाघट्टा के रहने वाले आरोपी गगन आर. को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने सोने के गहने चुराने की नीयत से महिला की हत्या कर दी.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने ज्वेलरी लूटने के इरादे से जयाम्मा का गला घोंटने की बात कबूल की. ​​उसने कथित तौर पर उनकी सोने की चेन और झुमके निकाल लिए, लाश को घर में रखे एक लाल सूटकेस में डाला, सूटकेस को अपनी दोपहिया गाड़ी पर ले गया और सबूत मिटाने की कोशिश में उसे थिम्मप्पा झील में फेंक दिया.

एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 24 घंटे में इस केस को सुलझा लिया. पुलिस ने कहा कि CCTV फुटेज समेत साइंटिफिक सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और आगे की जांच चल रही है.

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