मांगी माफी, लेकिन तेवर तीखे... रैपिडो ड्राइवर का मजाक उड़ाने और बॉडी शेमिंग करने वाली महिला ने दी सफाई

रैपिडो ड्राइवर का मजाक उड़ाने और बॉडी-शेमिंग का वीडियो पोस्‍ट करने वाली महिला ने अब इंस्‍टाग्राम पर अपनी सफाई दी और रैपिडो ड्राइवर से माफी भी मांगी है. बावजूद इसके महिला के तेवर तीखे बने हुए हैं. महिला ने कहा कि वह हार्डवर्क करते हैं तो मेरा भी पैसा हार्डवर्क का ही है. वह पेड़ से फ्री में नहीं गिर रहा है. साथ ही उन्‍होंने आलोचना करने वाले लोगों को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि आप मुझे गलत बोल रहे हैं तो आप अपने आप को सही नहीं बोल सकते हैं.

महिला ने अपने पिछले वीडियो के वायरल के होने के बाद सफाई देने के लिए दूसरा वीडियो पोस्‍ट किया, जिसमें उन्‍होंने कहा, "मेरा भैया को बेइज्‍जत करने का कोई इरादा नहीं था. वह हार्डवर्क करते हैं, भाई मेरा भी पैसा हार्डवर्क का ही है. फ्री में नहीं गिर रहा है, पेड़ में से. मैं अगर रैपिडो ऑर्डर कर रही हूं तो मैं उसमें कंफर्ट देखूंगी."

वीडियो शेयर करने वालों पर बरसीं

साथ ही उन्‍होंने कहा, "मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला कि मैं उसको अपमानित नहीं करना चाहती. अपमानित नहीं करना चाहती थी, मतलब नहीं करना चाहती थी."

साथ ही महिला ने इस पोस्‍ट के वायरल होने और वीडियो को शेयर करने वालों पर कहा कि लोगों को इतना भी समझ नहीं आ रहा है कि जिनके अकाउंट पर मिलियन फॉलोअर्स हैं, जिनके हर एक पोस्‍ट पर मिलियन मिलियन व्‍यूज आते हैं, वो लोग ही इसे वायरल कर सकते हैं.

उन्‍होंने कहा, "जिनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं, जिन्‍होंने अकाउंट बना रखे हैं, बड़े से बड़े हैं. एक फेक-फालतू की खबर इधर से उठाते हैं, चोरी करते हैं और कैसे भी पोस्‍ट कर देते हैं. इन लोगों ने वीडियो को वायरल किया और उसे गलत तरीके से वायरल कर दिया है, जिसके कारण मुझे हेट मिल रही है और उन भैया को भी उलटा सीधा बोला जा रहा है कि भाई बॉडी शेम कर दिया, वो कर दिया. हां, वो कमेंट मैंने जो किया उनके लिए लास्‍ट वाला... उसके लिए आई एम सॉरी रैपिडो वाले भैया जी. हां वो गलत था लेकिन मैंने कोई स्क्रिप्‍टेड नहीं बनाया था और कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं किया है."

आलोचना करने वालों से भी नाराज

साथ ही महिला ने कहा कि यहां पर लोग पता नहीं एक दूसरे से कितनी बकवास करते हैं. वीडियो बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं. वो लोग मुझे आकर के बोल रहे हैं कि आप सही नहीं कर रहे हो. महिला ने कहा कि अगर तुम्‍हे लगता है कि मैंने गलत किया है तो तुम लोग भी वही कर रहे हो. फिर मुझमें और आपमें कोई फर्क नहीं है. आप मुझे गलत बोल रहे हैं तो आप अपने आप को सही नहीं बोल सकते हैं.

जानिए क्‍या है पूरा मामला

दरअसल, महिला ने हाल ही में एक वीडियो बनाया और बताया कि उसे अपनी रैपिडो यात्रा रद्द करनी पड़ी क्योंकि उसमें आराम से बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी. उन्‍होंने दावा किया कि ड्राइवर ने सीट का ज्‍यादातर हिस्सा घेर रखा था और एक बड़ा बैग ले रखा था, जिससे किसी यात्री के लिए जगह ही नहीं बची. यात्रा रद्द करने के बाद महिला ने चुपके से बाइक सवार का वीडियो बना लिया और वीडियो में उसका जमकर मजाक उड़ाया, जिसके बाद से ऑनलाइन बहस छिड़ गई है. लोगों ने रैपिडो ड्राइवर का चुपके से वीडियो बनाने और बॉडी शेमिंग को लेकर महिला को जमकर फटकार लगाई थी.