पत्नी ने देवर संग मिलकर की पति की हत्या: सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर, शव को पत्थर से बांधकर तालाब में फेंका
जालना:

महाराष्ट्र के जालना में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां पत्नी ने अपने छोटे देवर के साथ प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहे पति को मौत के घाट उतार दिया. हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए शव को प्लास्टिक के बोरे में पत्थर बांधकर तालाब में फेंक दिया गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

मृतक की पहचान सोमठाणा गांव निवासी परमेश्वर राम तायडे के रूप में हुई है. मामला तब सामने आया जब कल सुबह निकलज शिवार स्थित वाला-सोमठाणा तालाब में चारा के प्लास्टिक के बोरे में बंद एक अज्ञात शव पानी में बहता हुआ मिला. जालना की बदनापूर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और जांच शुरू की. मृतक के पिता राम नाथा तायडे की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने मृतक की पत्नी मनीषा परमेश्वर तायडे (28) और छोटे भाई यानी देवर ज्ञानेश्वर राम तायडे (25) से पूछताछ की. 

शुरुआत में दोनों टालमटोल कर रहे थे, लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि मनीषा और उसके देवर ज्ञानेश्वर के बीच अनैतिक संबंध थे. मनीषा के पति परमेश्वर तायडे उनके प्रेम संबंध में बाधा बन रहे थे. इसी वजह से, मनीषा और ज्ञानेश्वर ने मिलकर एक योजना बनाई और आधी रात लगभग 1 बजे परमेश्वर के सिर और चेहरे पर कुल्हाड़ी से वार कर उनकी हत्या कर दी.

हत्या के बाद उन्होंने शव को मुरघास के प्लास्टिक के बोरे में डाला, बोरे का मुंह रस्सी से बांधा, और शव पानी में ऊपर न आ सके. इसलिए उसमें पत्थर डालकर वाला-सोमठाणा तालाब में फेंक दिया. दोनों आरोपी मनीषा तायडे और ज्ञानेश्वर तायडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस निरीक्षक एम.टी. सुरवसे के नेतृत्व में बदनापूर पुलिस आगे की जांच कर रही है.

