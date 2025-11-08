विश्व चैंपियन नजरअंदाज क्यों?... उमा छेत्री के स्वागत को लेकर भड़की कांग्रेस, जानें क्या है विवाद

- विश्वकप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य उमा छेत्री असम स्थिति अपने घर पहुंच गई हैं.
- कांग्रेस ने छेत्री के स्वागत और सम्मान को लेकर सवाल उठाए. साथ ही असम सरकार और सीएम की आलोचना की.
- गौरव गोगोई ने सीएम सरमा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने उमा छेत्री को सम्मान देने का मौका गंवा दिया.
भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्व कप में खिताब जीतने के बाद अब टीम की सदस्य उमा छेत्री असम स्थिति अपने घर पहुंच गई हैं. हालांकि कांग्रेस ने उमा छेत्री के स्वागत और सम्मान को लेकर सवाल उठाए हैं. इसे लेकर कांग्रेस ने असम सरकार और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की आलोचना की है. असम कांग्रेस ने राज्य सरकार पर विश्व चैंपियन को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया. वहीं इसे लेकर सांसद और कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सीएम सरमा पर निशाना साधते हुए कहा कि छेत्री को सम्मान देने का मौका गंवा दिया गया और सीएम झारखंड में बचकानी बातों में व्यस्त थे.
असम कांग्रेस ने एक्स पर कुछ फोटोज शेयर करते हुए लिखा, "महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपने विश्व कप विजेता नायकों का भव्य सम्मान. इस बीच असम की उमा छेत्री का स्वदेश लौटने पर ठंडा स्वागत हुआ. अगर एक विश्व चैंपियन को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो तथाकथित "खेल मोहरान" पर करोड़ों खर्च करने का क्या मतलब है?"
'खेल मोहरान' असम सरकार की पहल है, जिसके तहत राज्य में खेलों को बढ़ावा देना और इसके जरिए खेल प्रतिभाओं की पहचान करना है.
सीएम सरमा पर जमकर बरसे गोगोई
गौरव गोगोई ने भी इसे लेकर सरकार और मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है. अपने एक एक्स पोस्ट में गोगोई ने कहा कि बोकाखाट के एक साधारण परिवार से आने वाली उमा ने असम और पूर्वोत्तर को खेलों में राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है. मैंने देखा है कि स्मृति मंधाना ने आपकी कार्यशैली की कितनी प्रशंसा की है और हरमनप्रीत ने आपकी कितनी सराहना की है. कल मुझे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि जब यह युवती महिला क्रिकेट विश्व कप जीतकर गुवाहाटी लौटी तो असम सरकार ने किसी भी तरह का स्वागत समारोह आयोजित नहीं किया.
गोगोई ने इस दौरान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर भी निशाना साधा. गोगोई ने कहा कि एक अवसर गंवा दिया. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा इस अवसर का उपयोग खेलों में महिलाओं का सम्मान करने के बजाय झारखंड में बचकानी बातें कहने में व्यस्त हैं.
असम सरकार ने उमा छेत्री को किया सम्मानित
हालांकि शनिवार को असम की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री नंदिता गोरलोसा ने उमा छेत्री को सम्मानित किया. असम सीएम के आधिकारिक एक्स हैंडल ने लिखा, "खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गोरलोसा नंदिता ने असम की उभरती हुई क्रिकेट स्टार उमा छेत्री को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और भारतीय महिला क्रिकेट में योगदान के लिए सम्मानित किया. उनकी सफलता राज्य भर के अनगिनत युवा एथलीटों को बड़े सपने देखने और ऊंचे लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित करती रहती है."
उमा छेत्री ने प्रतियोगिता में ज्यादा मैच नहीं खेले, क्योंकि टीम की पहली पसंद विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋचा घोष थीं. छेत्री को बांग्लादेश महिलाओं के खिलाफ आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबले में खेलने का मौका मिला था. हालांकि बारिश के कारण मैच रद्द होने के कारण उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला.
