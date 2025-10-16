VIDEO: सड़क में अचानक क्यों होने लगे कई धमाके, जानिए आखिर हुआ क्या

विज्ञापन
धमाके के बाद हर तरफ धुंध का गुबार दिखाई देने लगा. बढ़िया बनी सड़क पर एक के बाद एक कई धमाके हुए, जो कि हैरान करने वाले हैं. सवाल यह है कि इतनी बढ़िया और चिकनी सड़क पर धमाके क्यों हुए.

जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर हुए धमाके.
  • जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक कई विस्फोटक हुए, जिसे देखकर लोग हैरान हैं.
  • विस्फोटों का कारण सड़क पर पड़े बड़े-बड़े पत्थरों को हटाना था, जो आवाजाही में बाधा बन रहे थे.
  • यह कदम यातायात को बाधित किए बिना सुरक्षित और प्रभावी रूप से आवाजाही बहाल करने के लिए उठाया गया.
जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे की एकदम शानदार दिखने वाली सड़क पर देखते ही देखते कई धमाके हो गए. हर तरफ धुंध का गुबार दिखाई देने लगा. बढ़िया बनी इस सड़क पर एक के बाद एक कई धमाके हुए, जो कि हैरान करने वाले हैं. सवाल यह है कि आखिरकार इतनी बढ़िया और चिकनी सड़क पर धमाके क्यों हुए. इसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं. दरअसल जम्मू-श्रीनगर NH-44 के एक हिस्से में बड़े-बड़े पत्थर पड़े हुए थे, जिसकी वजह से आवाजाही में रुकावट पैदा हो रही थी. इन पत्थरों को हटने के लिए ही विस्फोट किए गए.

बड़े पत्थरों को हटाने के लिए हुए धमाके

NH-44 पर पड़े बड़े-बड़े पत्थरों को हाथों से हटाना आसान नहीं था. इसीलिए अधिकारियों ने बुधवार को बड़े पत्थरों को सड़क से हटाने के लिए नियंत्रित विस्फोट किया. जिससे ये पत्थर छोटे-छोटे कणों में टूटकर बिखर गए. यह कदम यातायात को सुचारु रूप से बहाल करने के लिए उठाया गया. दरअसल बड़े पत्थरों की वजह से वाहनों को वहां से आने-जाने में परेशानी हो रही थी. इसीलिए विस्फोटक से इन पत्थरों को तोड़कर हटाने का फैसला लिया गया था.

