VIDEO: सड़क में अचानक क्यों होने लगे कई धमाके, जानिए आखिर हुआ क्या

जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे की एकदम शानदार दिखने वाली सड़क पर देखते ही देखते कई धमाके हो गए. हर तरफ धुंध का गुबार दिखाई देने लगा. बढ़िया बनी इस सड़क पर एक के बाद एक कई धमाके हुए, जो कि हैरान करने वाले हैं. सवाल यह है कि आखिरकार इतनी बढ़िया और चिकनी सड़क पर धमाके क्यों हुए. इसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं. दरअसल जम्मू-श्रीनगर NH-44 के एक हिस्से में बड़े-बड़े पत्थर पड़े हुए थे, जिसकी वजह से आवाजाही में रुकावट पैदा हो रही थी. इन पत्थरों को हटने के लिए ही विस्फोट किए गए.

#WATCH | Udhampur, J&K: On Wednesday, authorities undertook a controlled blasting to clear large boulders blocking part of the Jammu-Srinagar National Highway (NH-44), as part of a major effort to restore smooth traffic flow. (15.10) pic.twitter.com/xtczQNk7Dc — ANI (@ANI) October 16, 2025

बड़े पत्थरों को हटाने के लिए हुए धमाके

NH-44 पर पड़े बड़े-बड़े पत्थरों को हाथों से हटाना आसान नहीं था. इसीलिए अधिकारियों ने बुधवार को बड़े पत्थरों को सड़क से हटाने के लिए नियंत्रित विस्फोट किया. जिससे ये पत्थर छोटे-छोटे कणों में टूटकर बिखर गए. यह कदम यातायात को सुचारु रूप से बहाल करने के लिए उठाया गया. दरअसल बड़े पत्थरों की वजह से वाहनों को वहां से आने-जाने में परेशानी हो रही थी. इसीलिए विस्फोटक से इन पत्थरों को तोड़कर हटाने का फैसला लिया गया था.