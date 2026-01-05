बर्फ में अंटार्कटिक जैसा दिखने लगा कश्मीर, सेना के जवानों की बहादुरी का ये VIDEO रोंगटे खड़े कर देगा

देश भर में ठंड का प्रकोप काफी बढ़ता जा रहा है. कोहरे और कंपकंपा देने वाली ठंड ने पूरे उत्तर भारत को जकड़ रखा है. इस बीच जम्मू-कश्मीर से चौंकाने वाली तस्वीर आई है. कश्मीर के करना चौकीबल इलाके में बर्फ के रेगिस्तान में भारतीय जवानों की जांबाजी देखकर आप खुश हो जाएंगे. भारी बर्फबारी से कश्मीर इन दिनों अंटार्कटिका महाद्वीप जैसा दिखने लगा है. दरअसल, इस इलाके में जोरदार बर्फबारी हुई है. चारों तरफ बर्फ का रेगिस्तान बन गया है. रास्तों पर कई फुट बर्फ दिख रही है. ऐसी स्थिति में लोगों का चलना मुश्किल हो गया है.

पर इस इस मुसीबत में भी सीमा सड़क संगठन (BRO) के जवान पूरे दमखम के साथ मिशन में लगे हुए हैं. कई फुट बर्फ को मशीनों से साफ कर रहे हैं. चारों तरफ चमकीली बर्फ में बीआरओ के जवान का सड़क साफ करने का वीडियो जोश से भरने वाला है.

#WATCH | Jammu & Kashmir | Snow clearance underway at Karna Chowkibal by Border Roads Organisation (BRO)



(Video source: BEACON, BRO) pic.twitter.com/SLbi3aYetX — ANI (@ANI) January 5, 2026



वीडियो में साफ दिख रहा है कि जवान कितनी मुश्किल में सड़क पर जमी बर्फ को साफ कर रहे हैं. इस बर्फीले रेगिस्तान को साफ करने में मशीन को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. लेकिन बीआरओ के जवान न मुश्किल हालात से डर रहे हैं और न बर्फ के रेगिस्तान से वो अपने काम में मशगूल हैं और सड़क को साफ कर रहे हैं.