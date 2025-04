कौन थे सी. शंकरन नायर, जिनका नाम लेकर PM मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला

PM Modi on C. Sankaran Nair: सोमवार को हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए PM मोदी ने बाबा साहब अंबेडकर के साथ-साथ सी. शंकर नायरन का नाम लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. पीएम मोदी ने कहा कि हमें ये भूलना नहीं है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब के साथ क्या किया, जब तक बाबा साहेब जीवित थे. कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया. दो-दो बार उन्हें चुनाव हरवाया. आंबेडकर के अलावा पीएम मोदी ने आजादी के एक गुमनाम नायक सी शंकरन नायर का भी जिक्र करते हुए हमला बोला. पीएम मोदी ने शंकरन नायर का जिक्र करते हुए कहा बच्चे-बच्चे को इनकी कहानी जानना चाहिए.

पीएम मोदी ने कहा, "मैं आप लोगों से एक और अहम विषय की चर्चा करना चाहूंगा. कल देश ने बैसाखी का पर्व मनाया है. कल ही जालियांवाला बाग हत्याकांड की भी 106 वर्ष हुए है. इस हत्याकांड में अपनी जान गंवाने वालों की स्मृतियां आज भी हमारे साथ है. जालियांवाला हत्याकांड में शहीद हुए देशभक्तों और अंग्रेजों की क्रुरता के अलावा एक और पहलू है, जिसे पूरी तरह से अंधेरे में डाल दिया गया था. ये पहलू मानवता के साथ, देश के साथ खड़े होने के बुलंद जज्बे का है. इस जज्बे का नाम शंकरन नायर था."

पीएम मोदी ने आगे कहा, "आपने नहीं सुना होगा. लेकिन आजकल इनकी बड़ी चर्चा हो रही है. शंकरन नायर जी एक प्रसिद्ध वकील थे. 100 साल पहले अंग्रेजी सरकार में बहुत बड़े पद पर विराजमान थे. वो सत्ता के साथ रहने का सुख, चैन, मौज सबकुछ कमा सकते थे. लेकिन उन्होंने विदेशी शासन की क्रूरता के विरुद्ध, जालियांबाग हत्याकांड से व्यथित होकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई. अंग्रेजी सरकार की बड़ी नौकरी को लात मार दिया."

PM @narendramodi Ji pays tribute to Sankaran Nayar — a fearless voice against British atrocities during the Jallianwala Bagh massacre.



PM Modi Ji reminds the nation how Congress shamefully sidelined one of their own just because he spoke truth to power.



“They abandoned a brave… pic.twitter.com/KzhpU0AfKx