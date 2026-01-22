विज्ञापन
अलबिंदर ढींडसा ने 2014 में ग्रोफर्स की शुरुआत की थी, जिसे ब्लिंकिट के तौर पर रीब्रांड किया गया और आगे जाकर ज़ोमैटो ने इसे खरीद लिया. वह CEO के तौर पर ब्लिंकिट को लीड कर रहे हैं.

कौन हैं Zomato के नए CEO अलबिंदर ढींडसा, जानें कितने करोड़ के हैं मालिक
साल 2013 में, ढींडसा ने सौरभ कुमार के साथ मिलकर ग्रोफ़र्स की शुरुआत की थी.

जोमैटो और ब्लिंकिट का संचालन करने वाली इटर्नल (Eternal Ltd) ने बुधवार को ऐलान किया कि दीपिंदर गोयल समूह के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक (एमडी) का पद छोड़ेंगे. उनकी जगह ब्लिंकिट के सीईओ अलबिंदर ढींडसा ये जिम्मेदारी निभाने वाले हैं .अलबिंदर ढींडसा एक फरवरी से समूह के नए सीईओ के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे. अलबिंदर ढींडसा  IIT दिल्ली के छात्र रहे हैं. इन्होंने यहां से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की है. साथ ही अलबिंदर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क से MBA भी की है.

अलबिंदर ढींडसा ने 2014 में ग्रोफर्स की शुरुआत की थी, जिसे ब्लिंकिट के तौर पर रीब्रांड किया गया और आगे जाकर ज़ोमैटो ने इसे खरीद लिया. वह CEO के तौर पर ब्लिंकिट को लीड कर रहे हैं.

अलबिंदर ढींडसा कौन हैं?

अलबिंदर ढींडसा का जन्म पंजाब के पटियाला में हुआ था. उन्होंने IIT दिल्ली से पढ़ाई पूरी करने के बाद URS कॉर्पोरेशन में ट्रांसपोर्टेशन एनालिस्ट के तौर पर अपना करियर शुरू किया. बाद में कैम्ब्रिज सिस्टमैटिक्स में सीनियर एसोसिएट के तौर पर काम किया.

साल 2010 में, ढींडसा कोलंबिया बिज़नेस स्कूल से MBA करने के लिए US चले गए. इस दौरान, उन्होंने UBS इन्वेस्टमेंट बैंक में एसोसिएट के तौर पर भी कुछ समय काम किया. MBA करने के बाद, वह भारत लौट आया और ज़ोमैटो में इंटरनेशनल ऑपरेशंस के हेड के तौर पर शामिल हुए. जहां उन्होंने कंपनी के ग्लोबल बिजनेस को बढ़ाने पर काम किया.

साल 2013 में, ढींडसा ने सौरभ कुमार के साथ मिलकर ग्रोफ़र्स की शुरुआत की. साल 2021 में, ग्रोफ़र्स का नाम बदलकर ब्लिंकिट कर दिया गया. वहीं साल 2022 में ज़ोमैटो ने ब्लिंकिट को खरीद लिया. इस डील के बाद, ढींडसा ब्लिंकिट के चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर बने रहे.

ढींडसा का परिवार

ढींडसा की निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है. कहा जाता है कि ढींडसा ने आकृति चोपड़ा से शादी की है जो कि ज़ोमैटो में पहले सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव रह चुकी हैं. 

कितने करोड़ के हैं मालिक

44 साल के अलबिंदर ढींढसा की अनुमानित नेट वर्थ $1.1 बिलियन के आसपास की है, जो कि भारतीय रुपये के हिसाब से  लगभग 10 हजार करोड़ रुपये होती है.

