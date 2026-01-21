दीपिंदर गोयल ने 'Eternal' के सीईओ पद से दिया इस्तीफा, शेयरधारकों के लिए लिखा पत्र

दीपिंदर गोयल ने जोमैटो की पैरेंट कंपनी Eternal Ltd. के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है. उनका ये इस्तीफा 1 फरवीर से लागू हो जाएगा. बताया जा रहा है कि दीपिंदर की जगह अब ब्लिंकिट के सीईओ अल्बिंदर ढींडसा कंपनी की कमान संभालेंगे. दीपिंदर गोयल का यह फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब अपने तीसरी तीमाही में शानदार प्रदर्शन करते हुए 73 फीसदी का शुद्ध लाभ हासिल किया था.

अपने इस्तीफे को लेकर दीपिंदर गोयल ने अपने शेयरधारकों के नाम एक पत्र भी लिखा है. इस पत्र में उन्होंने अपने इस्तीफे के बारे में बताया है. उन्होंने लिखा है कि हाल ही मैं कुछ नए आइडियाज पर काम कर रहा हूं. ये वो आइडियाज हैं जिनमें काफी ज्यादा जोखिम है. ये वो आइडियाज हैं जिसपर काम करने के लिए Eternal Ltd.जैसी कंपनी से बाहर रहकर काम करना ज्यादा जरूरी है.

उन्होंने आगे लिखा कि मेरा मानना ​​​​है कि मेरे पास व्यक्तिगत रूप से Eternal में जो कर रहा हूं उसे जारी रखने के लिए बैंडविड्थ है, और इसके अलावा नए विचारों का पता लगाने के लिए, भारत में एक सार्वजनिक कंपनी के सीईओ की अपेक्षाएं, कानूनी और अन्यथा, एकल फोकस की मांग करती हैं.

दीपिंदर ने आगे लिखा कि मेरा मानना ​​​​है कि इस बदलाव के माध्यम से इटरनल फोकस या गति नहीं खोएगा. बल्कि, यह अपनी संस्थागत ताकत को मजबूत कर रहा है. और व्यक्तिगत रूप से, मुझे कंपनी की प्राथमिकताओं से समझौता किए बिना, Eternal के दायरे से बाहर के विचारों का पता लगाने का लचीलापन मिलता है.