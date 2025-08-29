ड्राइवर, पिता की पंचर की दुकान, 8 भाई-बहन... कौन है राहुल की रैली में PM मोदी को अपशब्द कहने वाला मो. रिजवी

बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर सियासी पारा हाई है. शुक्रवार को इस मामले में राजधानी पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस और BJP कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट भी हुई. मुजफ्फरपुर में भी BJP-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की खबर सामने आई है. इस मामले में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय नेताओं ने कांग्रेस की आलोचना की है. दूसरी ओर इस मामले में बिहार के दरभंगा जिले की पुलिस ने मो. रिजवी नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

कहा जा रहा है कि बुधवार को दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से रिजवी ने ही पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. जिसका वीडियो वायरल होने पर बड़ा बवाल मचा. अब रिजवी के बारे में जो जानकारी सामने आई है, वह जानिए.

PM मोदी को अपशब्द कहने वाला मो. रिजवी उर्फ राजा कौन है

प्रधानमंत्री को गाली देने के मामले में गिरफ्तार मो. रिजवी उर्फ राजा पिकअप वैन चलाता है. उसके पिता की पंचर की दुकान है, उस दुकान पर भी कभी-कभी काम करता है. 8 भाई - बहनों में सबसे छोटा है. स्थानीय लोग बताते हैं कि वह राजनीतिक कार्यकमों में जाते रहता था. पैसे मिलने पर लोगों को लेकर भी जाता था.

कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं, कांग्रेस से पहले AIMIM के कार्यक्रमों में भी गया



स्थानीय लोगों की मानें तो कांग्रेस से पहले वह AIMIM के कार्यक्रमों में भी गया है. वहां भी यह स्थानीय लोगों को लेकर जाता था. हालांकि उस पर पहले से कोई मामला दर्ज नहीं है लेकिन वह लोगों से पहले भी बदतमीजी करता रहा है. अपने आसपास आए लोगों से राजनीतिक मुद्दों पर बात, बहस करता रहा है.

दरभंगा के जाले थाना क्षेत्र का रहने वाला है आरोपी

इस मामले में दरभंगा सदर 2 कमतौल SDPO शुभेन्द्र कुमार सुमन ने कहा कि 'जिला बीजेपी अध्यक्ष आदित्य नारायण की शिकायत पर जाले थाना क्षेत्र के मो. नौशाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. लेकिन वीडियो के आधार पर गाली देने वाले शख्स मो. रिजवी की पहचान हुई. जिसे सिंघवाड़ा थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी किया गया. आरोपी का बयान दर्ज कर लिया गया है.'

पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि पूछताछ में आरोपी ने जो बताया है वो अभी अनुसंधान में है. ऐसे में उसका खुलासा अभी नहीं कर सकते हैं. बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पहले से कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है. पेश से ड्राइवर है. कुछ असमाजिक तत्व वहां मौजूद थे. आरोपी के साथ जो-जो वहां था, उसको भी तलाश की जा रही है.

यह भी पढ़ें - राहुल की रैली में PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला युवक दरभंगा से गिरफ्तार