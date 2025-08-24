कौन हैं आईपीएस अनीश दयाल सिंह, जिन्हें सरकार ने बनाया डिप्टी NSA

सीआरपीएफ और आईटीबीपी के पूर्व महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को डिप्टी NSA नियुक्त किया गया है और उन्हें आंतरिक मामलों को संभालने का दायित्व सौंपा गया है. मणिपुर कैडर के 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी सिंह दिसंबर 2024 में सेवानिवृत्त हुए थे. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का नेतृत्व करने से पहले, उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) में लगभग 30 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं और इस भूमिका में उनका व्यापक अनुभव है.

अधिकारियों के अनुसार, सिंह उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में जम्मू-कश्मीर, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर उग्रवाद सहित देश के आंतरिक मामलों के प्रभारी होंगे.