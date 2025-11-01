विज्ञापन
लाए हैं, कहां रखे हैं... जब दो बुजुर्गों की मंच पर मुकुट पहनाने की विश पीएम मोदी ने यूं कर दी पूरी

जो वीडियो आया है उसमें पीएम मोदी को आदिवासी समुदाय के लोगों से बात करते हुए देखा जा सकता है. ये वो लोग थे जो पीएम मोदी को एक पारंपरिक टोपी गिफ्ट करना चाहते थे.

लाए हैं, कहां रखे हैं... जब दो बुजुर्गों की मंच पर मुकुट पहनाने की विश पीएम मोदी ने यूं कर दी पूरी
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के मौके पर आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच मौजूद थे.
  • आदिवासी लोगों ने पीएम को पारंपरिक टोपी गिफ्ट करने की इच्छा जताई जिसे शुरुआत में सुरक्षा कारणों से रोका गया.
  • मोदी ने सुरक्षा कर्मियों को टोपी मंच पर लाने के निर्देश दिए और आदिवासी संस्कृति का सम्मान किया.
नई दिल्‍ली:

शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में थे और यहां पर वह राज्‍य के स्‍थापना दिवस के मौके पर जनता से मुखातिब थे. छत्तीसगढ़ वह राज्‍य है जो अपनी खास लोक संस्‍कृति के लिए दुनियाभर में जाना जाता है. वहीं पीएम मोदी को एक ऐसे नेता के तौर पर जाना जाता है, जिनकी पहुंच हर आम शख्‍स के बीच है. शनिवार को रैली के दैरान इन दोनों ही बातों का एक मिला-जुला दृश्‍य देखने को मिला. इस पूरे वाकये का वीडियो वाकई दिल जीतने वाला है. आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्‍या था. 

पीएम मोदी को करनी थी गिफ्ट 

जो वीडियो आया है उसमें पीएम मोदी को आदिवासी समुदाय के लोगों से बात करते हुए देखा जा सकता है. ये वो लोग थे जो पीएम मोदी को एक पारंपरिक टोपी गिफ्ट करना चाहते थे. इसे  शुरुआत में सुरक्षा कारणों की वजह से अंदर ले जाने की इजाजत नहीं थीऋ उन्होंने सिक्योरिटी वालों को उसे अंदर लाने को कहा और आदिवासी संस्कृति का सम्मान करते हुए स्टेज पर उसे ले लिया. पीएम मोदी को उनसे बात करते हुए देखा जा सकता है. सिर पर पारंपरिक टोपी पहने एक पुरुष और उसके बाजू में खड़ी महिला दोनों ही से पीएम मोदी बात कर रहे हैं. 

सुरक्षाकर्मियों को निर्देश 

वह शख्‍स पीएम मोदी से कहता है, 'हम आपके लिए भी बनाकर लाए हैं.' इस पर पीएम मोदी जवाब देते हैं, 'लाए हैं. कहां रखे हैं.' इस पर वह शख्‍स बताता है कि उनकी सिक्‍योरिटी ने उसे अपने पास रख लिया है. फिर पीएम मोदी सुरक्षा अधिकारियों को वह मुकुट लाने के लिए कहते हैं, जो वह शख्स बनाकर लाया था. पीएम मोदी ने उस शख्‍स की वह इच्‍छा भी पूरी की जिसमें वह उनसे कहता है कि वह मंच पर उन्‍हें वह मुकुट पहनाना चाहता है. इस पूरी घटना का वीडियो दिल को छू लेने वाला है. 

Narendra Modi News, Narendra Modi ', Chhattisgarh
