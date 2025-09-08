जब पीएम ने बीजेपी सांसदों से पूछा - स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं ?

इस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की थी. प्रधानमंत्री के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है. लालकिले से दिए अपने संबोधन में मोदी ने कहा था कि स्वदेशी अपनाने में गर्व का अनुभव होना चाहिए. रविवार को बीजेपी सांसदों की कार्यशाला में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर स्वदेशी अपनाने की जोरदार वकलत की. संसद भवन की लाइब्रेरी बिल्डिंग में आयोजित इस एक दिवसीय कार्यशाला में प्रधानमंत्री ने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को लेकर सभी पार्टी सांसदों को मंत्र भी दिया लेकिन कई सवाल भी पूछे. प्रधानमंत्री ने पूछा कि उनके लाल किले के संबोधन के बाद सांसदों ने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए क्या किया?

'गर्व से कहो हम स्वदेशी हैं '

पीएम ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने अपने क्षेत्र में किसी सभा का आयोजन कर इसके बारे में लोगों को जागरूक किया? पीएम ने ये भी पूछा कि क्या सांसदों ने स्वदेशी से जुड़ा नारा लिखकर कोई स्टीकर बनवाया? उन्होंने सांसदों से कहा कि उन्हें 'गर्व से कहो हम स्वदेशी हैं ' जैसे नारे छपवाने चाहिए और बाजारों में बंटवाना चाहिए. पीएम ने सुझाव दिया कि सांसदों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके क्षेत्र के हर दुकान पर स्वदेशी को बढ़ावा देने से जुड़ा संदेश लगा हो.

जब से अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 फ़ीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था तभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देशवासियों से स्वदेशी सामानों की खरीद करने की अपील कर रहे हैं. अपने लाल किले के भाषण में प्रधानमंत्री ने सभी दुकानदारों से ये भी अपील की थी कि उन्हें अपने दुकान के बाहर ये संदेश लिखना चाहिए कि उनकी दुकान में स्वदेशी सामान बिकता है. रविवार को हुई सांसदों की कार्यशाला में जीएसटी दरों में बदलाव के बारे में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक प्रेजेंटेशन दिया. हालांकि कार्यशाला में अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए टैरिफ पर कोई चर्चा नहीं हुई.