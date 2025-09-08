विज्ञापन
विशेष लिंक

जब पीएम ने बीजेपी सांसदों से पूछा - स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं ?

अपने लाल किले के भाषण में प्रधानमंत्री ने सभी दुकानदारों से ये भी अपील की थी कि उन्हें अपने दुकान के बाहर ये संदेश लिखना चाहिए कि उनकी दुकान में स्वदेशी सामान बिकता है.

Read Time: 2 mins
Share
जब पीएम ने बीजेपी सांसदों से पूछा - स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं ?
प्रधानमंत्री ने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को लेकर सभी पार्टी सांसदों को मंत्र भी दिया.
  • प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में स्वदेशी सामान अपनाने पर जोर दिया था.
  • सांसदों की कार्यशाला में मोदी ने उनसे पूछा कि उन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं.
  • मोदी ने सांसदों से आग्रह किया कि वे स्वदेशी से जुड़े नारे, संदेश स्थानीय दुकानों पर लगाएं और जागरूकता फैलाएं .
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

इस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की थी. प्रधानमंत्री के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है. लालकिले से दिए अपने संबोधन में मोदी ने कहा था कि स्वदेशी अपनाने में गर्व का अनुभव होना चाहिए.  रविवार को बीजेपी सांसदों की कार्यशाला में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर स्वदेशी अपनाने की जोरदार वकलत की. संसद भवन की लाइब्रेरी बिल्डिंग में आयोजित इस एक दिवसीय कार्यशाला में प्रधानमंत्री ने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को लेकर सभी पार्टी सांसदों को मंत्र भी दिया लेकिन कई सवाल भी पूछे. प्रधानमंत्री ने पूछा कि उनके लाल किले के संबोधन के बाद सांसदों ने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए क्या किया? 

'गर्व से कहो हम स्वदेशी हैं '

पीएम ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने अपने क्षेत्र में किसी सभा का आयोजन कर इसके बारे में लोगों को जागरूक किया? पीएम ने ये भी पूछा कि क्या सांसदों ने स्वदेशी से जुड़ा नारा लिखकर कोई स्टीकर बनवाया? उन्होंने सांसदों से कहा कि उन्हें 'गर्व से कहो हम स्वदेशी हैं ' जैसे नारे छपवाने चाहिए और बाजारों में बंटवाना चाहिए. पीएम ने सुझाव दिया कि सांसदों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके क्षेत्र के हर दुकान पर स्वदेशी को बढ़ावा देने से जुड़ा संदेश लगा हो. 

जब से अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 फ़ीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था तभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देशवासियों से स्वदेशी सामानों की खरीद करने की अपील कर रहे हैं. अपने लाल किले के भाषण में प्रधानमंत्री ने सभी दुकानदारों से ये भी अपील की थी कि उन्हें अपने दुकान के बाहर ये संदेश लिखना चाहिए कि उनकी दुकान में स्वदेशी सामान बिकता है. रविवार को हुई सांसदों की कार्यशाला में जीएसटी दरों में बदलाव के बारे में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक प्रेजेंटेशन दिया. हालांकि कार्यशाला में अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए टैरिफ पर कोई चर्चा नहीं हुई.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM BJP MP, PM Promote Swadeshi, PM On Swadeshi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com