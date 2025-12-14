बीजेपी सांसदों ने कहा- पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं

भाजपा सांसदों ने दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में पलटवार करते हुए कहा कि यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इस रैली को घुसपैठियों के समर्थन में सम्मेलन करार दिया. उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन सिर्फ घुसपैठियों के पक्ष में किया जा रहा है.

नई दिल्ली में आईएएनएस से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस की यह रैली दिखाती है कि कांग्रेस की सोच मुस्लिम लीग-माओवादी कांग्रेस जैसी हो गई है. राहुल गांधी से प्रेरणा लेकर, कांग्रेस कार्यकर्ता अब खुलेआम नारों के जरिए पीएम मोदी को धमकी दे रहे हैं. लेकिन, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए जा रहे इन नारों के खिलाफ देश की जनता पीएम मोदी के साथ एकजुट होकर खड़ी है.

उन्होंने कहा कि वे गालियां देते रहेंगे, भारत की जनता चारों तरफ कमल खिलाती रहेगी. उन्होंने कहा कि जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, इससे साफ है कि यह रैली घुसपैठियों के समर्थन में की जा रही है. संसद के शीतकालीन सत्र का जिक्र करते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जब घुसपैठियों के खिलाफ बात की तो कांग्रेस के सांसदों को मिर्ची लगी और वॉकआउट कर दिया.

भाजपा नेता विवेक ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जनसरोकार समाप्त हो चुका है. देश में मतदाता उसे त्याग चुका है. खाली नारे वाली पार्टी इसी तरह रह जाएगी. अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. रामलीला मैदान में पांच हजार की भीड़ की क्षमता है. केरल में निगम चुनावों में एनडीए ने प्रचंड रूप से जीत हासिल की है. कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा हो चुका है.

बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि पीएम मोदी को कोई छू नहीं सकता. उन्होंने मेहनत के साथ देश को आगे ले जाने का काम किया है. भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इन लोगों का यही स्तर रह गया है. अब इतनी बड़ी हार के बाद अभद्र टिप्पणी करेंगे. बिहार में उनका सूपड़ा साफ हो गया. जनता वोट नहीं देती तो अभद्र टिप्पणी करेंगे. हम इसकी पुरजोर तरीके से निंदा करते हैं.