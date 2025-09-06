विज्ञापन
विशेष लिंक

जेपी नड्डा के बाद पीएम मोदी ने भी कैंसिल किया सांसदों का डिनर कार्यक्रम, कल से वर्कशॉप शुरू

उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी के सांसदों की दो दिन की वर्कशॉप होगी. रविवार सुबह ग्यारह बजे से वर्कशॉप शुरू होगी. पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें हिस्सा लेंगे.

Read Time: 2 mins
Share
जेपी नड्डा के बाद पीएम मोदी ने भी कैंसिल किया सांसदों का डिनर कार्यक्रम, कल से वर्कशॉप शुरू
  • नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने उत्तर भारत में बाढ़ के कारण सांसदों के डिनर कार्यक्रम को रद्द कर दिया है.
  • आठ सितंबर से शुरू होने वाली दो दिन की सांसद वर्कशॉप में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा भी भाग लेंगे.
  • संसदीय समिति सत्र में सांसदों को संसदीय नियमावली, मंत्रालय रिपोर्ट अध्ययन की जानकारी दी जाएगी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

पीएम मोदी अब सांसदों को डिनर नहीं कराएंगे. डिनर का कार्यक्रम रद्द हो गया है. आठ सितंबर को पीएम मोदी सांसदों को डिनर कराने वाले थे. आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सांसदों को डिनर कराने वाले थे. वो भी कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है. उत्तर भारत के राज्यों में आई बाढ़ के कारण जेपी नड्डा और पीएम मोदी ने डिनर कार्यक्रम को रद्द किया है.

सोमवार से वर्कशॉप शुरू

उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी के सांसदों की दो दिन की वर्कशॉप होगी. रविवार सुबह ग्यारह बजे से वर्कशॉप शुरू होगी. पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें हिस्सा लेंगे. इसमें सबसे पहले जीएसटी 2.0 पर पीएम मोदी का अभिनंदन और आभार व्यक्त किया जाएगा. सांसदों के लिए चार सत्र होंगे. पहला सत्र आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, ईज ऑफ डूइंग और युवा शक्ति एवं रोज़गार पर होगा. दूसरा सत्र सांसदों द्वारा सोशल मीडिया का प्रभावी प्रयोग पर आयोजित किया गया है. 

इन मुद्दों पर होगी बात

तीसरा सत्र सांसदों की स्थायी समिति के समूहों का होगा. इसमें अलग-अलग मंत्रालयों की संसदीय समितियों के अनुसार सांसदों से चर्चा होगी. संसदीय समिति की कार्यवाही का महत्व, संसद सत्र की तैयारी, संसदीय नियमावली का उपयोग, मंत्रालय रिपोर्ट का अध्ययन, अधीनस्थ विधान की जानकारी, सांसद के रूप में व्यवहार और सावधानी, दिशा बैठक में सहभागिता आदि पर चर्चा होगी. चौथे सत्र में सागरीय क्षेत्र, लेफ्ट विंग क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र और पहाड़ी तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र के बारे में चर्चा होगी. पीएम सूर्य घर योजना, टीबी मुक्त भारत, सांसद खेल, टिफ़िन बैठक और संसदीय क्षेत्रों में सक्रियता के नवाचार पर बात होगी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Modi Dinner, JP Nadda Dinner, MPs Workshop, BJP MPs Dinner, BJP MPs Workshop
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com