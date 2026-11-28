परिसीमन विधेयक को लेकर डीएमके ने समर्थन कर दिया है. डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी नए परिसीमन विधेयक का समर्थन करेगी. स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है. उन्होंने लिखा कि जिन दो मांगों को लेकर हमने पिछले अप्रैल में परिसीमन विधेयक का विरोध किया था, उन्हें नए विधेयक में लिखित रूप से शामिल कर लिया गया है, इसलिए यह हमारी जीत है. डीएमके ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी करके संसद में मौजूद रहने का आदेश जारी किया है.

यह हमारे संघर्ष की जीत: एमके स्टालिन

एमके स्टालिन ने अपनी दोनों मांगों को माने जाने को पार्टी की जीत बताया है. उन्होंने कहा 'स्टालिन ने कहा कि यह 2024 से डीएमके द्वारा किए जा रहे निरंतर संघर्षों की जीत है. यह तमिलनाडु सहित सभी दक्षिणी राज्यों की जीत है. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि हमें बिना भावुक हुए शांति से इस बात पर विचार करना चाहिए कि अगर हम इस परिसीमन विधेयक को हाथ से जाने देते हैं, तो क्या होगा?. स्टालिन ने बताया कि इस विधेयक में 1971 की जनसंख्या के आधार पर सभी राज्यों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में 50 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान है. इन सभी मुद्दों की गहराई से समीक्षा करने के बाद डीएमके ने अपने सांसदों की बैठक में यह निर्णय लिया है कि वह परिसीमन के इस स्वरूप का समर्थन करेगी, जो व्यावहारिक रूप से संभव है और हमारे लिए फायदेमंद है. डीएमके प्रमुख ने कहा कि पार्टी उस विधेयक का समर्थन करती है, जिसमें निष्पक्ष परिसीमन की मांगें शामिल हैं. '

डीएमके बोली 50 प्रतिशत समर्थन बढ़ाने का प्रस्ताव माना गया

वहीं डीएमके के सीनियर नेता और लोकसभा सदस्य ए. राजा ने कहा कि पार्टी ने व्यापक विचार-विमर्श और प्रस्तावित संशोधनों की विस्तृत जांच के बाद यह फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि डीएमके सभी राज्यों के संसदीय प्रतिनिधित्व को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के प्रावधान का समर्थन करती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संशोधित प्रस्ताव से लोकसभा में तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

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केंद्र सरकार आगामी संसदीय सत्र में 132वां संविधान संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक पेश करने की योजना बना रही है. जिसे अब खुलकर डीएमके ने समर्थन कर दिया है. इससे पहले डीएमके ने जब पिछली बार बिल पास हुआ था, तब इसका विरोध किया था.

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