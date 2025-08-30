PM मोदी ने जापान के पीएम और उनकी पत्नी को दिए ये खास तोहफे, इनकी खासियत जानें

तोहफे देना भारतीय परंपरा का हिस्सा है. जब कोई किसी से मिलने जाता है तो उसके लिए भेंट लेकर जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान (PM Modi Gift To Japan Pm) गए हैं. वह भी खाली हाथ वहां नहीं गए हैं. बल्कि अपने साथ कुछ तोहफे लेकर गए हैं. पीएम मोदी भारत से जापान के पीएम शिगेरु इशिबा और उनकी पत्नी योशिको इशिबा के लिए खास तोहफे लेकर गए हैं.

पीएम मोदी ने जापान के पीएम को तोहफे में क्या दिया?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पीएम शिगेरु इशिबा को चॉपस्टिक्स के साथ रेमन बाउल गिफ्ट में दिया है. इस खास तोहफे को वह भारत से उनके लिए लेकर गए हैं. इस चॉपस्टिक्स की खास बात यह है कि यह चांदी की बनी हुई है. इसके साथ में मौजूद पांच बाउल हैं, जिनमें एक बाउल बड़ा है. ये सभी कीमती पत्थर के बने हुए हैं. इसमें खास तरह के रत्न जड़े हैं.

चॉपस्टिक्स के साथ रेमन बाउल

चांदी की चॉपस्टिक्स से सजे ये विंटेज कीमती पत्थर के बाउल भारतीय कलात्मकता और जापानी पाक कला की परंपरा का एक अनूठा मिश्रण हैं. मूनस्टोन को आंध्र प्रदेश से लियागया है. चार छोटे बाउल्स और चांदी की चॉपस्टिक्स के साथ एक बड़े भूरे रंग का मूनस्टोन बाउल जापान के डोनबुरी और सोबा अनुष्ठानों से प्रेरित है.

आंध्र प्रदेश से मिला यह मूनस्टोन और प्रेम, संतुलन और सुरक्षा का प्रतीक है. जबकि मेन बाउल का बेस मकराना संगमरमर से बना है, जिसमें राजस्थान की पारंपरिक परचिन कारी शैली दिखाई दे रही है. इसमें अर्ध-कीमती पत्थर जड़े हुए हैं.

पीएम मोदी ने जापान के पीएम की पत्नी को तोहफे में क्या दिया?

पेपर-माशी के डिब्बे में पश्मीना शॉल

पीएम मोदी अपने साथ जापानी पीएम की पत्नी के लिए तोहफे में खास पश्मिना शॉल लेकर गए हैं. यह शॉल

लद्दाख के चांगथांगी भेड़ के महीन ऊन से बनाया गया है. यह पश्मीना शॉल बहुत ही हल्के, मुलायम और गर्म होने की वजह से दुनिया भर में फेमस है. कश्मीरी कारीगरों द्वारा हाथ से बुना गए इस शॉल सदियों पुरानी परंपरा झलकती है. यह खास शॉल राजघरानों की भी शान माना जाता रहा है. इस शॉल का बेस हाथीदांत का है. इस पर रस्ट, पिंक और रेड कलर के फूल का डिजाइन बना है, जो क्लासिक कश्मीरी डिजाइन और शिल्प कौशल को दिखाता है.

यह हाथ से पेंट किए गए पेपर-माशी के खास डिब्बे में रखा गया है. इस पर फूलों और पक्षियों की आकृतियां बनी हैं. जिसने इसकी सुंदरता और सांस्कृतिक मूल्य और बढ़ा दिया है. शॉल और इसके डिब्बे में कश्मीर की कलात्मकता, विरासत देखी जा सकती है.