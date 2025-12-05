कश्मीरी केसर, चांदी का... PM मोदी ने अपने अजीज दोस्त पुतिन को जानिए क्या-क्या दिया रिटर्न गिफ्ट

रूस और भारत की तगड़ी दोस्ती है. इसमें राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की दोस्ती का तड़का इसे और भी लाजवाब बना देता है. यही कारण है कि दोनों नेता जब भी मिलते हैं, दुनिया की सुर्खियां बनते हैं. बड़े-बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष इनकी मुलाकातों पर पल-पल की नजर रखते हैं. इस बार पुतिन भारत दौरे पर आए तो पीएम मोदी ने उन्हें अलग-अलग तरह के रिटर्न गिफ्ट्स दिए. आइए आपको बता दें कि कौन से गिफ्ट्स दिए और क्या है उनकी खासियत...

असम की काली चाय

ब्रह्मपुत्र के उपजाऊ मैदानों में उगाई जाने वाली असम काली चाय अपने मज़बूत माल्टी स्वाद के लिए जानी जाती है.

2007 में जीआई टैग से सम्मानित यह चाय भूमि, जलवायु और शिल्प द्वारा गढ़ी गई एक समृद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करती है.

अपनी सांस्कृतिक विरासत के अलावा, इसे संभावित स्वास्थ्य लाभों के लिए भी महत्व दिया जाता है, जिससे इसका प्रत्येक कप आरामदायक और स्वास्थ्यवर्धक दोनों होता है.

चांदी का चाय का सेट

जटिल नक्काशी से निर्मित अलंकृत मुर्शिदाबाद चांदी का चाय का सेट, पश्चिम बंगाल की समृद्ध कलात्मकता और भारत व रूस दोनों में चाय के गहरे सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है.

दोनों ही समाजों में, चाय गर्मजोशी, जुड़ाव और साझा कहानियों का प्रतीक है.

स्नेह से भेंट किया गया यह सेट भारत-रूस की स्थायी मित्रता और चाय की शाश्वत परंपरा का जश्न मनाता है.

चांदी का घोड़ा

महाराष्ट्र का यह हस्तनिर्मित चांदी का घोड़ा जटिल नक्काशी से सुसज्जित है. ये भारत की धातु शिल्प परंपराओं की उत्कृष्टता को दर्शाता है.

भारतीय और रूसी दोनों संस्कृतियों में गरिमा और वीरता का प्रतीक, यह साझा विरासत और पारस्परिक सम्मान को दर्शाता है.

इसका संतुलित, प्रगतिशील रुख, स्थायी और निरंतर विकसित होती भारत-रूस साझेदारी का प्रतीक है.

संगमरमर का शतरंज सेट

आगरा का यह हस्तनिर्मित संगमरमर का शतरंज सेट उत्कृष्ट शिल्प कौशल और कार्यात्मक सुंदरता का मिश्रण है, जो ओडीओपी पहल के तहत क्षेत्र की पत्थर की जड़ाई विरासत को उजागर करता है.

अलग-अलग जड़े हुए रूपांकनों, विषम पत्थर के शतरंज के मोहरों और फूलों के डिज़ाइनों से सजे चेकर संगमरमर के बोर्ड से सुसज्जित, यह सेट उत्तर भारतीय कलात्मकता का उदाहरण है.

संगमरमर, लकड़ी और अर्ध-कीमती पत्थरों का संयोजन एक आकर्षक और स्पर्शनीय सजावट और खेल का टुकड़ा बनाता है.

कश्मीरी केसर

कश्मीरी केसर, जिसे स्थानीय रूप से कोंग या ज़फ़रान के नाम से जाना जाता है, कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में उगाया जाता है. यह अपने समृद्ध रंग, सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है और इसका सांस्कृतिक और पाककला में गहरा महत्व है.

जीआई और ओडीओपी मान्यता द्वारा संरक्षित, यह स्थानीय किसानों के लिए विरासत, पारंपरिक हस्त-कटाई और आर्थिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है.

अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए प्रसिद्ध, यह "लाल सोना" प्रकृति, परंपरा और शिल्प कौशल का एक अद्भुत मिश्रण है.

श्रीमद्भगवद्गीता (रूसी भाषा में)