उत्तराखंड को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात, 8260 करोड़ के योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण

प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जिसमें उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन, और औद्योगिक संभावनाओं को दर्शाया गया था.

  • उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह का आयोजन देहरादून के एफआरआई मैदान में किया गया
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समारोह में हिस्सा लेकर उत्तराखंड के विकास के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया
  • प्रदेश के लिए कुल आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री ने दी
देहरादून:

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून के एफआरआई मैदान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में लिया. इस ऐतिहासिक आयोजन में पीएम मोदी ने राज्य को 8000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, जिससे प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जिसमें उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन, और औद्योगिक संभावनाओं को दर्शाया गया था.

पीएएम मोदी ने गढ़वाली बोली में संबोधन शुरू किया. पीएम ने कहा कि मैं आप सबको उत्तराखंड की रजत जयंती पर बहुत-बहुत बधाई देता हूं. इस अवसर पर उत्तराखंड के उन बलिदानियों को भी श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपना जीवन न्यौछावर कर दिया. मैं उस समय के सभी आंदोलनकारियों का भी वंदन और अभिनंदन करता हूं. आज का दिन गर्व का है.  जिन्हें उत्तराखंड से प्यार है, जिन्हें उत्तराखंड की देवभूमि से लगाव है, उनका मन आज प्रफुल्लित है. पीएम ने कहा कि 25 साल पहले उत्तराखंड नया नया बना था, तब साधन कम थे, बजट कम था, लेकिन आज तस्वीर बदल गयी है. राज्य ने 25 वर्षों में हर सेक्टर में विकास किया है. उत्तराखंड राज्य गठन के समय राज्य का 4 हजार करोड़ का बजट था, आज 1 लाख करोड़ हो गया है. राज्य ने पर्यटन के क्षेत्र विकास किया है.  श्रद्धालुओं, पर्यटकों की संख्या बढ़ी है. उत्तराखंड के युवाओं, उद्यमियों से बात की तो वे सभी गर्व से बोल रहे हैं कि राज्य विकास कर रहा है.

पीएम ने फिर पूछा कि अगले 25 वर्षों में उत्तराखंड को किस स्थिति में देखना चाहेंगे? उत्तराखंड ठान ले तो आध्यत्मिक राजधानी के तौर पर उत्तराखंड पहचाना जाएगा. उत्तराखंड की हर विधानसभा क्षेत्र में एक छोटा पर्यटन केंद्र बने. पर्यटन केंद्र में उत्तराखंड के व्यंजन मिले. उत्तराखंड में छुपी हुई संभावना को तलाशना होगा. स्थानीय मेले, स्थानीय उत्पाद को आगे बढ़ना होगा.

  • पीएम मोदी ने जिन परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है उनमें पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास समेत कई प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित हैं.
  • प्रधानमंत्री द्वारा जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, उनमें अमृत योजना के अंतर्गत देहरादून जलापूर्ति कवरेज, पिथौरागढ़ जिले में विद्युत सबस्टेशन, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र, नैनीताल के हल्द्वानी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान प्रमुख हैं.
  • इसके साथ ही प्रधानमंत्री दो महत्वपूर्ण पेयजल परियोजनाओं देहरादून में सौंग बांध पेयजल परियोजना और नैनीताल में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का शिलान्यास किया.
  • चंपावत में महिला खेल महाविद्यालय की स्थापना तथा नैनीताल में अत्याधुनिक डेयरी संयंत्र का भी शिलान्यास किया गया.
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मोदी 28,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 62 करोड़ रुपये की सहायता राशि भी जारी की. 

