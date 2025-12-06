IndiGo के मालिक कौन हैं? जिनकी दो साल में तीन गुना बढ़ गई नेटवर्थ

Indigo Flights: भारत में सबसे ज्यादा घरेलू उड़ानों को संचालित करने वाले कंपनी इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं, जिसके बाद एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल नजर आया. इंडिगो कर्मचारियों और पैसेंजर्स के बीच झड़प के कई वीडियो भी सामने आए, इसके बाद किसी तरह हालात पर काबू पाया गया. इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल एयरलाइन कंपनी इंडिगो सवालों के घेरे में है और सरकार की तरफ से एक्शन लेने की भी बात कही जा रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस एयरलाइन के मालिक कौन हैं और उनकी कुल संपत्ति कितनी है.

कौन हैं इंडिगो के मालिक?

इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है, जो रोजाना सैकड़ों फ्लाइट्स का संचालन करती है. इंडिगो के मालिक राहुल भाटिया हैं, जो इस कंपनी के को-फाउंडर और इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज के चीफ हैं. राकेश गंगवाल के साथ उन्होंने 2006 में इस एयरलाइन की शुरुआत की थी. राहुल भाटिया ने कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उनके पिता दिल्ली एक्सप्रेस के नाम से एक ट्रैवल एजेंसी चलाते थे, जिसके बाद उन्होंने एयरलाइन कंपनी की शुरुआत की. राहुल भाटिया को बड़े इवेंट्स में कम ही देखा जाता है.

कितनी है नेटवर्थ?

इंडिगो के मालिक राहुल भाटिया की नेटवर्थ की बात करें तो उनकी कमाई 2025 में बढ़कर 10 अरब डॉलर तक हो गई. इससे पहले 2023 की हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में उनकी संपत्ति 3.5 अरब डॉलर बताई गई थी, यानी महज दो साल में उनकी संपत्ति में करीब तीन गुना इजाफा हुआ है. उनकी कमाई सिर्फ एयरलाइन कंपनी से नहीं होती है, बल्कि वो तीन बड़े होटलों के मालिक भी हैं.

कौन हैं राकेश गंगवाल?

राकेश गंगवाल एविएशन सेक्टर के एक अनुभवी शख्स हैं और वो भी इंडिगो के को-फाउंडर हैं. गंगवान ने आईआईटी कानपुर से अपनी पढ़ाई पूरी की और इसके बाद व्हार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए की डिग्री हासिल की. यानी उनके पास इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट दोनों का तजुर्बा है. गंगवान कई एविएशन और लॉजिस्टिक्स कंपनियों में अहम पदों पर रहे.

अब गिर सकती है गाज

पिछले करीब चार दिनों में इंडिगो ने अपनी दो हजार से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल किया, जिससे लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. दिल्ली से लेकर मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई एयरपोर्ट पर लोगों को घंटों तक चक्कर काटते हुए देखा गया. बताया जा रहा है कि ये परेशानी कुछ और दिन तक जारी रह सकती है. अब इस मामले को लेकर सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने एक्शन लेने की बात कही है और बताया है कि इस मामले की जांच होगी. FDTL नॉर्म्स 1 नवंबर से लागू हुए थे, जिन्हें इंडिगो के इस संकट की वजह बताया जा रहा है. हालांकि ऐसी दिक्कत किसी दूसरी एयरलाइन कंपनी को नहीं आई, ऐसे में इंडिगो पर सवाल उठ रहे हैं.