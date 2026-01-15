क्या है PADU, बीएमसी चुनाव रिजल्ट में दिक्कत आई तो संभालेगा कमान

महाराष्ट्र की राजनीति आज एक बड़े इम्तिहान से गुजर रही है. राज्य के 29 नगर निकायों में वोटिंग हो रही है और करोड़ों मतदाता अपने-अपने शहरों के निकाय चुनाव के लिए लाइन में खड़े हैं. हर नजर अब कल पर टिकी है-जब आएंगे नतीजे, और तय होगा कि स्थानीय सत्ता पर किसका परचम लहराएगा. इसी बीच BMC चुनाव के मद्देनज़र वोट गिनती में किसी तकनीकी गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि PADU का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में ही होगा.

कब होगा PADU का इस्तेमाल?

महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने स्पष्ट किया है कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनावों की वोट–गिनती के दौरान अगर किसी तरह की तकनीकी गड़बड़ी आती है, तभी PADU (प्रिंटिंग ऑक्ज़िलरी डिस्प्ले यूनिट) का इस्तेमाल किया जाएगा. नियमित परिस्थितियों में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी.

BEL की मशीनें हो रहीं इस्तेमाल

निर्वाचन आयोग ने बताया कि गुरुवार को होने वाले इस अहम चुनाव के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा तैयार ईवीएम मशीनें इस्तेमाल में लाई जा रही हैं. यह मशीनें चुनाव आयोग की M3A श्रेणी की हैं.

SEC के आदेशों के अनुसार-

वोटों की गिनती हमेशा कंट्रोल यूनिट (CU) को बैलट यूनिट (BU) से जोड़कर ही की जाएगी.

PADU का प्रयोग केवल दुर्लभ और आपात तकनीकी स्थितियों में ही किया जा सकेगा.

PADU के इस्तेमाल के दौरान BEL के तकनीशियन मौजूद रहना अनिवार्य होगा.

ऐसे मामलों के लिए 140 PADU यूनिट उपलब्ध कराई गई हैं.

इसके अलावा, BMC ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को PADU का डेमो भी दिखाया है. इसी बीच, बुधवार को MNS प्रमुख राज ठाकरे ने आरोप लगाया था कि आयोग ने राजनीतिक दलों को PADU के बारे में पहले से जानकारी नहीं दी.