विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या है PADU, बीएमसी चुनाव रिजल्ट में दिक्कत आई तो संभालेगा कमान

महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने स्पष्ट किया है कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनावों की वोट–गिनती के दौरान अगर किसी तरह की तकनीकी गड़बड़ी आती है, तभी PADU (प्रिंटिंग ऑक्ज़िलरी डिस्प्ले यूनिट) का इस्तेमाल किया जाएगा. नियमित परिस्थितियों में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी.

Read Time: 2 mins
Share
क्या है PADU, बीएमसी चुनाव रिजल्ट में दिक्कत आई तो संभालेगा कमान
  • महाराष्ट्र के 28 नगर निकायों में चुनाव हो रहे हैं, जिनमें करोड़ों मतदाता अपने शहरों के लिए मतदान कर रहे हैं.
  • राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि BMC चुनावों में वोट गिनती के दौरान तकनीकी गड़बड़ी पर ही PADU का इस्तेमाल होगा.
  • भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की M3A श्रेणी की ईवीएम मशीनें इस चुनाव में उपयोग की जा रही हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

महाराष्ट्र की राजनीति आज एक बड़े इम्तिहान से गुजर रही है. राज्य के 29 नगर निकायों में वोटिंग हो रही है और करोड़ों मतदाता अपने-अपने शहरों के निकाय चुनाव के लिए लाइन में खड़े हैं. हर नजर अब कल पर टिकी है-जब आएंगे नतीजे, और तय होगा कि स्थानीय सत्ता पर किसका परचम लहराएगा. इसी बीच BMC चुनाव के मद्देनज़र वोट गिनती में किसी तकनीकी गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि PADU का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में ही होगा.

कब होगा PADU का इस्तेमाल?

महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने स्पष्ट किया है कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनावों की वोट–गिनती के दौरान अगर किसी तरह की तकनीकी गड़बड़ी आती है, तभी PADU (प्रिंटिंग ऑक्ज़िलरी डिस्प्ले यूनिट) का इस्तेमाल किया जाएगा. नियमित परिस्थितियों में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी.

यह भी पढ़ें- महाराष्ट्र महानगरपालिका में 'महापरीक्षा', 29 नगर निकाय में वोटिंग आज, बदले समीकरण तय करेंगे भविष्य

BEL की मशीनें हो रहीं इस्तेमाल

निर्वाचन आयोग ने बताया कि गुरुवार को होने वाले इस अहम चुनाव के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा तैयार ईवीएम मशीनें इस्तेमाल में लाई जा रही हैं. यह मशीनें चुनाव आयोग की M3A श्रेणी की हैं.

यह भी पढ़ें- महाराष्‍ट्र निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू, फडणवीस- शिंदे, ठाकरे ब्रदर्स की अग्नि परीक्षा

SEC के आदेशों के अनुसार-

  • वोटों की गिनती हमेशा कंट्रोल यूनिट (CU) को बैलट यूनिट (BU) से जोड़कर ही की जाएगी.
  • PADU का प्रयोग केवल दुर्लभ और आपात तकनीकी स्थितियों में ही किया जा सकेगा.
  • PADU के इस्तेमाल के दौरान BEL के तकनीशियन मौजूद रहना अनिवार्य होगा.
  • ऐसे मामलों के लिए 140 PADU यूनिट उपलब्ध कराई गई हैं.

इसके अलावा, BMC ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को PADU का डेमो भी दिखाया है. इसी बीच, बुधवार को MNS प्रमुख राज ठाकरे ने आरोप लगाया था कि आयोग ने राजनीतिक दलों को PADU के बारे में पहले से जानकारी नहीं दी.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Maharashtra, Maharashtra Local Bodies Election, Maharashtra Local Body Election, BMC Election, Bmc Election 10 Updates
Get App for Better Experience
Install Now