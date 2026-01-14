विज्ञापन
महाराष्ट्र महानगरपालिका में 'महापरीक्षा', 29 नगर निकाय में वोटिंग आज, बदले समीकरण तय करेंगे भविष्य

महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के चुनाव के लिए गुरुवार को मतदान होगा और सबकी नजर मुंबई पर टिकी है, जहां आर्थिक रूप से समृद्ध BMC पर शासन को लेकर BJP के नेतृत्व वाले महायुति और ठाकरे बंधुओं के गठबंधन के बीच दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है.

महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव के लिए EVM को हाथों में लिए लाइन में खड़े चुनाव अधिकारी.
  • महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के लिए आज सुबह 7.30 से मतदान शुरू होगा और कुल 2869 सीटों पर चुनाव होगा.
  • राज्य में 3 करोड़ 48 लाख से अधिक मतदाताओं के लिए 39,092 मतदान केंद्र बनाए गए हैं.
  • BMC में एक सदस्य के लिए एक वोट होगा, जबकि बाकी 28 महानगरपालिकाओं में बहु-सदस्यीय प्रभाग प्रणाली लागू है.
Maharashtra Civic Elections 2026: महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है. गुरुवार 15 जनवरी को सुबह 7.30 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा. कुल 2,869 सीटों के लिए यह चुनाव हो रहा है. राज्यभर में 3 करोड़ 48 लाख 79 हजार 337 मतदाताओं के लिए 39,092 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है. चुनावी मैदान में कुल 15,908 उम्मीदवार हैं. इसके साथ ही पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त भी तैनात किया गया है. महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव को 2029 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है. इस चुनाव में नए राजनीतिक समीकरण बने हैं. राज्य की राजनीति में साथ नजर आने कई दल कई जगहों पर एक-दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं. यही हाल विपक्षी दलों का भी है. ऐसे में इस चुनाव के नतीजे पर हर किसी की नजरें टिकी होगी. चुनावी नतीजे 16 जनवरी को जारी होंगे.

BMC सहित इन 29 महानगरपालिकाओं में चुनाव

उल्लेखनीय हो कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 29 महानगरपालिकाओं के आम चुनावों का कार्यक्रम 15 दिसंबर 2025 को घोषित किया था. इसके अनुसार बृहन्मुंबई, छत्रपति संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई-विरार, कोल्हापुर, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड़, सोलापुर, अकोला, अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर, लातूर, परभणी, भिवंडी-निजामपुर, मालेगांव, पनवेल, मीरा-भाईंदर, नांदेड-वाघाळा, सांगली-मिरज-कुपवाड, जलगांव, धुले, अहिल्यानगर, इचलकरंजी और जालना महानगरपालिकाओं के लिए मतदान हो रहा है.

महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव से जुड़ी बड़ी बातें

  • मतदान गुरुवार सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगा.
  • मतगणना संबंधित स्थानों पर 16 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू होगी.
  • कुल मतदाताओं में 1 करोड़ 81 लाख 94 हजार 292 पुरुष, 1 करोड़ 66 लाख 80 हजार 449 महिलाएं और 4,596 अन्य मतदाता शामिल हैं.
  • कुल 39,092 मतदान केंद्रों में से 3,196 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है.
इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों की व्यवस्था:

महानगरपालिका चुनावों के लिए पर्याप्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की व्यवस्था की गई है. इसके अंतर्गत 43,958 कंट्रोल यूनिट और 87,916 बैलेट यूनिट उपलब्ध कराई गई हैं. केवल बृहन्मुंबई महानगरपालिका के लिए 11,349 कंट्रोल यूनिट और 22,698 बैलेट यूनिट की व्यवस्था की गई है.

कुल 29 नगर निगमों के चुनाव छह साल से अधिक समय के अंतराल के बाद हो रहे हैं, क्योंकि इनके कार्यकाल 2020 से 2023 के बीच समाप्त हो गए थे.

बीजेपी-शिंदे की “कहीं दोस्ती कहीं कुश्ती”!

महाराष्ट्र निकाय चुनाव 2026 में बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का रिश्ता कहीं दोस्ती, कहीं कुश्ती जैसा नजर आ रहा है. जहां मुंबई BMC में दोनों दल मजबूती से साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और सीटों का बंटवारा BJP 137 और शिवसेना 90 भी तय हो चुका है, वहीं राज्य के कई अन्य महत्वपूर्ण शहरों में ये दल एक-दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं.

महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव की मतदान पद्धति

  1. बृहन्मुंबई को छोड़कर शेष 28 महानगरपालिकाओं में बहु-सदस्यीय प्रभाग पद्धति से चुनाव हो रहे हैं. बृहन्मुंबई महानगरपालिका में प्रत्येक प्रभाग से केवल एक सदस्य चुना जाता है, इसलिए वहां प्रत्येक मतदाता को सिर्फ एक वोट देना होगा.
     
  2. अन्य 28 महानगरपालिकाओं में बहु-सदस्यीय प्रभाग प्रणाली के कारण प्रत्येक प्रभाग में सामान्यतः चार सीटें होंगी. कुछ प्रभागों में तीन या पांच सीटें भी हो सकती हैं. इसके अनुसार बृहन्मुंबई को छोड़कर अन्य सभी महानगरपालिका चुनावों में प्रत्येक मतदाता को सामान्यतः चार वोट देने होंगे, जबकि कुछ स्थानों पर तीन से पांच वोट देने होंगे.
     
  3. बृहन्मुंबई महानगरपालिका में 227 प्रभाग हैं और सभी महानगरपालिकाओं को मिलाकर कुल 893 प्रभाग हैं. इनमें कुल 2,869 सीटें शामिल हैं, जिनके लिए 15,908 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं.

महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव के लिए पुलिस बंदोबस्त

महानगरपालिका चुनावों के लिए पर्याप्त पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है. इसमें 3 अपर पुलिस अधीक्षक, 63 पुलिस उप अधीक्षक, 56 पुलिस निरीक्षक, 858 सहायक पुलिस निरीक्षक / पुलिस उपनिरीक्षक, 11,938 पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं. इसके अलावा 42,703 होमगार्ड भी तैनात किए गए हैं. मतगणना और कानून-व्यवस्था के लिए राज्य रिजर्व पुलिस बल की 57 कंपनियां भी तैनात की गई हैं.

राजनीतिक दलों की बैठक

महानगरपालिका चुनावों के मतदान और मतगणना की तैयारियों के साथ-साथ 12 जिला परिषदों और उनके अंतर्गत 125 पंचायत समितियों के चुनावों की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की एक बैठक आज (दि. 14) राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे की अध्यक्षता में आयोजित की गई.

इस बैठक में आयोग के सचिव सुरेश काकाणी, पुलिस महानिरीक्षक मनोजकुमार शर्मा तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे. बैठक में मतदान, मतगणना और कानून-व्यवस्था से संबंधित तैयारियों की जानकारी दी गई.

निर्वाचन आयुक्त की अपील- मतदान अवश्य करें

महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने जरूर मतदान की अपील की है. उन्होंने कहा, “महानगरपालिका चुनावों में बड़ी संख्या में मतदान कर हम अपने शहर और महानगर के विकास में योगदान दें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं. आपका वोट आपके शहर का भविष्य तय कर सकता है, क्योंकि वह अनमोल है. लोकतंत्र में यह हमारा महत्वपूर्ण अधिकार है और हमें मतदान के माध्यम से इसे अवश्य निभाना चाहिए. इसलिए मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे निश्चित रूप से मतदान करें.”

एशिया की सबसे अमीर नगरपालिका BMC पर सबकी निगाहें

एशिया की सबसे अमीर नगर पालिका BMC मुंबई पर सबकी निगाहें हैं. इसके अलावा पुणे, ठाणे, नागपुर और संभाजीनगर जैसे बड़े शहरों का भविष्य भी कल तय होगा. राज्य की अधिकांश प्रमुख महानगरपालिकाओं (जैसे मुंबई, पुणे, नागपुर) के आखिरी चुनाव फरवरी 2017 में हुए थे. इनका 5 साल का कार्यकाल 2022 में खत्म हो गया था, लेकिन ओबीसी आरक्षण विवाद, वार्डों के परिसीमन और कोरोना महामारी के कारण चुनाव टलते रहे. पिछले लगभग 4 सालों से इन शहरों में कोई निर्वाचित पार्षद नहीं था और नगर निगमों का कामकाज सरकारी प्रशासकों द्वारा चलाया जा रहा था.

बदले राजनीतिक समीकरण में बीएमसी की फाइट

मुकाबला मुख्य रूप से महायुति बीजेपी, शिवसेना-शिंदे, NCP-अजित पवार और महाविकास अघाड़ी, शिवसेना (उद्धव), कांग्रेस, NCP-शरद पवार के बीच है. राज ठाकरे की MNS कई सीटों पर भाई उद्धव के साथ लड़ते हुए 'किंगमेकर' की भूमिका में है. 2017 के मुकाबले राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है. शिवसेना और NCP दो-दो फाड़ हो चुकी हैं. पहली बार असली पार्टी और सिंबल की लड़ाई स्थानीय स्तर पर जनता के बीच है जैसे शिंदे बनाम ठाकरे और अजित पवार बनाम शरद पवार.

