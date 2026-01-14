महाराष्ट्र महानगरपालिका में 'महापरीक्षा', 29 नगर निकाय में वोटिंग आज, बदले समीकरण तय करेंगे भविष्य

Maharashtra Civic Elections 2026: महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है. गुरुवार 15 जनवरी को सुबह 7.30 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा. कुल 2,869 सीटों के लिए यह चुनाव हो रहा है. राज्यभर में 3 करोड़ 48 लाख 79 हजार 337 मतदाताओं के लिए 39,092 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है. चुनावी मैदान में कुल 15,908 उम्मीदवार हैं. इसके साथ ही पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त भी तैनात किया गया है. महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव को 2029 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है. इस चुनाव में नए राजनीतिक समीकरण बने हैं. राज्य की राजनीति में साथ नजर आने कई दल कई जगहों पर एक-दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं. यही हाल विपक्षी दलों का भी है. ऐसे में इस चुनाव के नतीजे पर हर किसी की नजरें टिकी होगी. चुनावी नतीजे 16 जनवरी को जारी होंगे.

BMC सहित इन 29 महानगरपालिकाओं में चुनाव



उल्लेखनीय हो कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 29 महानगरपालिकाओं के आम चुनावों का कार्यक्रम 15 दिसंबर 2025 को घोषित किया था. इसके अनुसार बृहन्मुंबई, छत्रपति संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई-विरार, कोल्हापुर, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड़, सोलापुर, अकोला, अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर, लातूर, परभणी, भिवंडी-निजामपुर, मालेगांव, पनवेल, मीरा-भाईंदर, नांदेड-वाघाळा, सांगली-मिरज-कुपवाड, जलगांव, धुले, अहिल्यानगर, इचलकरंजी और जालना महानगरपालिकाओं के लिए मतदान हो रहा है.

महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव से जुड़ी बड़ी बातें