पुणे के हाई-प्रोफाइल सोसायटी में शर्मनाक वारदात, 15 साल की दिव्यांग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 3 गिरफ्तार

- पुणे की एक पॉश सोसायटी में 15 वर्षीय मानसिक दिव्यांग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है
- आरोपियों ने सोसायटी के क्लब हाउस के शौचालय में यह अपराध किया और पीड़िता के मानसिक स्थिति का फायदा उठाया था
- पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी पिछले छह महीनों से अलग-अलग स्थानों पर किशोरी के साथ दुष्कर्म कर रहे थे
पुणे शहर के भारती विद्यापीठ थाना क्षेत्र स्थित एक पॉश सोसायटी से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 15 वर्षीय मानसिक रूप से दिव्यांग किशोरी के साथ तीन लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है.
जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने सोसाइटी के क्लब हाउस के शौचालय का इस्तेमाल कर इस करतूत को अंजाम दिया. आरोपी पीड़िता के परिचित और रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, जिन्होंने उसकी मानसिक स्थिति का फायदा उठाया.
पुलिस की प्राथमिक जांच में पता चला है कि आरोपी पिछले 6 से 7 महीनों से अलग-अलग जगहों पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर रहे थे.
जब पीड़िता के परिजनों को शक हुआ और उन्होंने उससे पूछताछ की, तब इस पूरी घटना का पता चला. परिजनों ने तुरंत भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.
पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
इसे भी पढ़ें: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में स्कूल से लौट रही छठी की छात्रा पर एसिड अटैक, आरोपी फरार
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं