क्या है हाईपावर डेमोग्राफी मिशन... पीएम मोदी ने किया ऐलान, घुसपैठियों के खिलाफ सीमावर्ती इलाकों में नया अभियान

आजादी के जश्न के मौके पर पीएम मोदी ने लाल से घुसपैठियों की समस्या को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है

  • पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को घुसपैठियों के खतरे और जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौती से रूबरू कराया
  • पीएम ने कहा कि घुसपैठिए युवाओं की रोज़ी-रोटी छीन रहे हैं और आदिवासियों की ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं
  • पीएम मोदी ने हाईपावर डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया, सीमावर्ती इलाकों में जनसांख्यिकी परिवर्तन को रोका जा सके
नई दिल्ली:

आजादी के मौके पर ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया. लाल से पीएम मोदी ने घुसपैठियों पर भी बड़ा ऐलान किया है. पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश को एक चिंता, एक चुनौती से आगाह करना चाहता हूं. एक सोची-समझी साजिश के तहत, देश की जनसांख्यिकी बदली जा रही है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं. घुसपैठिए मेरे देश के युवाओं की रोज़ी-रोटी छीन रहे हैं.

हाईपावर डेमोग्राफी मिशन अभियान

पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठिए मेरे देश की बहनों-बेटियों को निशाना बना रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ये घुसपैठिए भोले-भाले आदिवासियों को गुमराह करके उनकी ज़मीन हड़प लेते हैं, देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा. जब सीमावर्ती इलाकों में जनसांख्यिकी परिवर्तन होता है, तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा पैदा करता है. कोई भी देश इसे घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता... इसलिए, मैं कहना चाहता हूं कि हमने एक 'हाईपावर डेमोग्राफी मिशन' शुरू करने का फ़ैसला किया है.

'आत्मनिर्भर भारत' का आह्वान

पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से हर क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' का आह्वान किया है. देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता का नाता सिर्फ आयात और निर्यात या रुपये-पैसे तक सीमित नहीं है. आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है, तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है. इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है.

'मेड इन इंडिया' पर पीएम का जोर

पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश के युवा वैज्ञानिकों, टैलेंटेड यूथ को, इंजीनियर्स और सरकार के हर विभाग से आह्वान है कि हमारा अपना 'मेड इन इंडिया' फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन भारत का ही होना चाहिए. उन्होंने आह्वान किया कि 'देश का भाग्य बदलना है, आपका सहयोग चाहिए.' मैं देश के नौजवानों को चैलेंज करता हूं कि भारत के अपने सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म हों, वे इसके लिए आगे आएं. इस दौरान, उन्होंने भारतीयों के सामर्थ पर भरोसा भी जताया.

