पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से की ये 9 बड़ी घोषणाएं, आपको जानना है जरूरी

पीएम मोदी ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन का ऐलान किया है, जिससे देश अपनी ताकत को बढ़ाकर विकास के रास्ते पर आगे जाए.

  • पीएम मोदी ने युवाओं के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत एक लाख करोड़ रुपये की योजनाएं लागू कीं
  • सरकार जीएसटी में रिफॉर्म लाने जा रही है, जिससे टैक्स दरों में कमी और लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा
  • मिशन सुदर्शन चक्र के तहत भारत का सुरक्षा कवच विकसित किया जाएगा, जिसे 2035 तक पूरा करना लक्ष्य है
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

15 अगस्त 2025 को भारत 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 9 बड़ी घोषणाएं कीं, जिससे भारत साल 2047 तक एक विकसित देश बन सकेगा. पीएम मोदी ने अपने भाषण में युवाओं, जीएसटी, देश की रक्षा, टास्क फोर्स, तेल और गैस की खोज, क्रिटिकल मिनरल्स, न्यूक्लियर एनर्जी और मेड इन इंडिया पर जोर दिया. आज हम आपको इन 9 बड़ी घोषणाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो भारत देश के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं.

1. युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ की योजनाएं लागू

पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की योजनाएं लागू की हैं. सरकार ने इस योजना का नाम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना रखा है. इस योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी लेने पर हर युवा को सरकार की तरफ से 15 हजार रुपये दिए जाएंगे. इसके साथ ही कंपनी ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करें, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. सरकार का अनुमान है कि इस योजना से लगभग 3.5 करोड़ युवाओं के लिए नए रोजगार पैदा हो सकेंगे.

2. जीएसटी रिफॉर्म के लिए सरकार तैयार

भारत में जीएसटी को आए हुए 8 साल का समय हो गया है. 1 अप्रैल 2017 को जीएसटी पूरे देश में लागू कर दिया था. सरकार अब हाई पॉवर रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट पर जीएसटी में रिफॉर्म करने जा रही है. पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में कहा कि इस दिवाली देशवासियों को एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है. नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म सरकार दिवाली पर लाने जा रही है. इस रिफॉर्म के आने के बाद टैक्स दरों में कमी आने की बात पीएम मोदी ने कही है. इस रिफॉर्म के आने के बाद भारत के लघु उद्योगों को बूस्ट मिलने की उम्मीद है. 

3. भारत को मिलेगा 'सुरक्षा कवच'

पीएम मोदी ने आने वाले 10 सालों में भारत के सुरक्षा कवच का ऐलान किया है. इसके लिए सरकार 'मिशन सुदर्शन चक्र' पर काम करेगी. श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के जैसे ये सुरक्षा कवच भारत के हर भाग की रक्षा करने के लिए बनाया जाएगा. देश किसी भी तकनीक के हमले का जवाब देने के लिए तैयार होगा. साल 2035 तक इस मिशन को पूरा करने के लिए सरकार ने टारगेट सेट किया है. 

4. रिफॉर्म टास्क फोर्स से सेट होगी भारत की गति

रिफॉर्म की स्पीड बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने एक डेडिकेटेड टीम बनाने का ऐलान किया है. इस टीम को रिफॉर्म टास्क फोर्स नाम दिया गया है. इस टीम का काम होगा कि रुके हुए रिफॉर्म को समय से पूरा कराएं, जिससे देश के विकास में तेजी आएगी. साथ ही सरकारी सिस्टम में होती देरी को खत्म किया जाएगा.

5. हाई-पावर्ड डेमोग्राफी मिशन से साजिशें होंगी नाकाम

राष्ट्रीय सुरक्षा के अहम मुद्दे पर पीएम मोदी ने देश की सुरक्षा पर हो रही साजिशों के खिलाफ चिंता जताई. इसके लिए पीएम ने 'हाई-पावर्ड डेमोग्राफी मिशन' के बारे में जानकारी दी. इस मिशन के जरिए देश में हो रही अवैध घुसपैठ और माइग्रेशन पर रोक लगाई जाएगी, जिससे देश की एकता और अखंडता की रक्षा की जा सके.

6. समुद्र मंथन के जरिए भारत ऊर्जा में बनेगा आत्मनिर्भर

देश इस समय बड़ी मात्रा में दूसरे देशों से पेट्रोल, डीजल, गैस का इंपोर्ट करता है, जिससे देश के बजट पर बड़ा असर पड़ता है. इसके लिए पीएम मोदी ने 'राष्ट्रीय डीपवाटर एक्सप्लोरेशन मिशन' का ऐलान किया. इस मिशन के तहत भारत कच्चे तेल, गैस के लिए देश समुद्री संसाधनों का इस्तेमाल करेगा, जिससे कहीं ना कहीं दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी.

7.  क्रिटिकल मिनरल्स में देश बनेगा आत्मनिर्भर

पीएम मोदी ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन का ऐलान किया है, जिससे देश क्रिटिकल मिनरल्स में अपनी ताकत को बढ़ाकर विकास के रास्ते पर आगे जाएगा. इस मिशन के तहत भारत के 1,200 स्थानों पर क्रिटिकल मिनरल्स को सर्च किया जाएगा, जिससे इंडस्ट्री, डिफेंस, एनर्जी सेक्टर में भारत अपनी मजबूती दिखा सकेगा.

8. परमाणु ऊर्जा बढ़ेगी 10 गुना

भारत आने वाले कुछ समय में न्यक्लियर एनर्जी में बड़ा दांव लगाने के लिए तैयार है. पीएम मोदी की इस स्पीच से पता चलता है कि भारत पेरिस एग्रिमेंट और क्लीन एनर्जी के मुद्दे पर खरा उतरने की कोशिश में है. इसके लिए पीएम मोदी ने अगले दो दशकों में भारत की परमाणु ऊर्जा को 10 गुना बढ़ाने की बात कही है. यानी देश में 10 नए परमाणु रिएक्टर बनाए जा रहे हैं. ये मिशन पूरा हो जाने के बाद देशवासियों को सस्ती बिजली मिलने की उम्मीद है.

9. देश में बनेंगे लड़ाकू विमानों के जेट इंजन

भारत ने विश्व में कई मौर्चों पर अपनी ताकत दिखाई है, जैसे, कोरोना में कम समय में रिकॉर्ड तोड़ सेफ वैक्सीन बनाई, UPI के जरिए डिजिटल सपने को पूरा किया, ऐसे ही अब लड़ाकू विमानों के जेट इंजन भारत खुद बनाने की तैयारी में है. इसके लिए पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों और युवाओं को आगे आने के लिए कहा है. अगर भारत ऐसा करने में सफल होता है तो ये डिफेंस सेक्टर में देश की सबसे बड़ी आत्मनिर्भरता होगी. देश विश्व के उन चंद देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जो जेट इंजन बना रहे हैं.

