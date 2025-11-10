विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली-NCR में वर्क फ्रॉम होम और स्कूल होंगे बंद! जानें ग्रैप 3 लागू हुआ तो क्या-क्या पाबंदियां लगेंगी

Air Pollution in Delhi: दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद जैसे एनसीआर के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सीएक्यूएम जैसी एजेंसियां इस पर नजर रखे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली-NCR में वर्क फ्रॉम होम और स्कूल होंगे बंद! जानें ग्रैप 3 लागू हुआ तो क्या-क्या पाबंदियां लगेंगी
delhi ncr air pollution
नई दिल्ली:

Air Pollution: दिल्ली एनसीआर में बढ़ती सर्दी के बीच वायु प्रदूषण के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. सोमवार को भी सुबह एक्यूआई आनंद विहार, चांदनी चौक से लेकर ज्यादातर इलाकों में 400 के आसपास रहा. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीएक्यूएम ने ग्रैप 3 जैसी पाबंदियां लगाने का अभी फैसला नहीं किया है, लेकिन हालात और बिगड़े तो ऐसा किया जा सकता है. नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों की हालत में भी मामूली सुधार ही है. दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ऑफिस जाने वालों से कारपूलिंग इस्तेमाल करने की अपील की है. उन्होंने निजी कंपनियों को वर्क फॉर्म होम लागू करने की सलाह भी दी है. आइए जानते हैं कि GRAP 3 में कौन सी पाबंदियां लागू की जाती हैं...

दिल्ली में वायु प्रदूषण का हाल

बवाना -412
जहांगीर पुरी- 394
बुराड़ी क्रॉसिंग-389
नेहरू नगर-386
चांदनी चौक-365
आनंद विहार-379
अशोक विहार-373   

ग्रैप 3 के तहत लगती हैं ये पाबंदियां

  • गैर जरूरी निर्माण कार्य, ध्वस्तीकरण, पुराने डीजल वाहनों पर पाबंदी
  • सीमेंट, बालू जैसे सामानों की आवाजाही पर रोक लग जाएगी
  • अंतरराज्यीय डीजल बसों पर भी रोक लगा दी जाती है
  • कक्षा 5 तक के स्कूल बंद कर ऑनलाइन मोड में पढ़ाई की इजाजत
  • स्टोन क्रशर और खनन संबंधी गतिविधियों पर रोक लग जाती है
  • आपात सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों पर लग जाता है रोक
  • कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड में काम करने की सलाह
     
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Air Pollution, Air Pollution In Delhi, Delhi NCR Weather, AQI Near Me
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com