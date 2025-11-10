दिल्ली-NCR में वर्क फ्रॉम होम और स्कूल होंगे बंद! जानें ग्रैप 3 लागू हुआ तो क्या-क्या पाबंदियां लगेंगी

Air Pollution: दिल्ली एनसीआर में बढ़ती सर्दी के बीच वायु प्रदूषण के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. सोमवार को भी सुबह एक्यूआई आनंद विहार, चांदनी चौक से लेकर ज्यादातर इलाकों में 400 के आसपास रहा. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीएक्यूएम ने ग्रैप 3 जैसी पाबंदियां लगाने का अभी फैसला नहीं किया है, लेकिन हालात और बिगड़े तो ऐसा किया जा सकता है. नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों की हालत में भी मामूली सुधार ही है. दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ऑफिस जाने वालों से कारपूलिंग इस्तेमाल करने की अपील की है. उन्होंने निजी कंपनियों को वर्क फॉर्म होम लागू करने की सलाह भी दी है. आइए जानते हैं कि GRAP 3 में कौन सी पाबंदियां लागू की जाती हैं...

दिल्ली में वायु प्रदूषण का हाल

बवाना -412

जहांगीर पुरी- 394

बुराड़ी क्रॉसिंग-389

नेहरू नगर-386

चांदनी चौक-365

आनंद विहार-379

अशोक विहार-373

The right to clean air is a basic human right.



The right to peaceful protest is guaranteed by our Constitution.



Why are citizens who have been peacefully demanding clean air being treated like criminals?



Air pollution is affecting crores of Indians, harming our children and… https://t.co/ViPZiO16lT — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 9, 2025

ग्रैप 3 के तहत लगती हैं ये पाबंदियां