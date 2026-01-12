दिल्ली में सांसों पर हमला, AQI 300 पार, ठंड की सिहरन में जहरीली हवा में घुट रहा दम

इस वक्त दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत कड़ाके की चपेट में है, लेकिन हवा में छिपा जहर हर सांस को भारी बना रहा है. राजधानी की हवा सोमवार को भी राहत नहीं दे सकी. सुबह 6:05 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 293 दर्ज किया गया, जो ‘खराब' श्रेणी में आता है. पिछले तीन दिनों से हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है. 9 जनवरी को AQI 345, 10 जनवरी को 346 और 11 जनवरी को 291 रहा.

दिल्ली के सबसे जहरीले इलाके

घने कोहरे का अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और सोमवार को दिल्ली में शीतलहर की चेतावनी दी है. विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों में तापमान में तेजी से गिरावट के कारण मौसम की स्थिति और खराब होने की संभावना है. दिल्ली के कई हिस्सों में तापमान में तेज़ी से गिरावट के साथ, मौसम विभाग ने सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा रहने का भी अनुमान लगाया है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम होने और ठंड की स्थिति और खराब होने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें : धूप भी बेअसर! दिल्ली-NCR में अभी और कपकपाएगी ठंड, पढ़ें मौसम विभाग का पूरा अपडेट

दिल्ली की हवा जहरीली

जैसे-जैसे शीतलहर बढ़ रही है, प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण हवा की गुणवत्ता और खराब हो गई है. ठंडी और शांत हवाओं ने प्रदूषकों के फैलाव को रोक दिया है, जिससे शहर में प्रदूषण का स्तर जमा हो गया है. दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) "खराब" श्रेणी में बना रहा, रविवार सुबह 8:00 बजे यह 259 पर पहुंच गया. चांदनी चौक में हवा की गुणवत्ता सबसे खराब रही, AQI 395 दर्ज किया गया, जो "गंभीर" श्रेणी के खतरनाक रूप से करीब है.

दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप

दिल्ली में रविवार को इस मौसम की पहली शीतलहर के हालात रहे तथा कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया. आईएमडी के मुताबिक अगले दो दिनों तक भी ऐसी ही हालात रहने का पूर्वानुमान है और इस संबंध में ‘येलो अलर्ट' जारी किया गया है. आईएमडी ने बताया कि दिल्ली के मानक मौसम केंद्र सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान मौसम के औसत से 2.6 डिग्री कम 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री कम 18.8 डिग्री सेल्सियस रहा.

ये भी पढ़ें : Delhi Weather News: दिल्ली की सर्दी ने तो आज हिला दिया, 3 डिग्री टेंपरेचर ने रुलाया, अभी और तड़पाएगी शीत लहर

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q दिल्ली का वर्तमान एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? सुबह 6:05 बजे दिल्ली का AQI 293 था, जो खराब श्रेणी में आता है.

Q दिल्ली में कोहरे का क्या अलर्ट जारी किया गया है? भारत मौसम विभाग ने घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

Q दिल्ली में शीतलहर का क्या प्रभाव है? शीतलहर से तापमान तेजी से गिर रहा है और हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है.

Q दिल्ली में सबसे खराब हवा किस इलाके में है? नेहरू नगर में हवा की गुणवत्ता सबसे खराब, AQI 346 दर्ज किया गया.