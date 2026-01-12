विज्ञापन
दिल्ली में सांसों पर हमला, AQI 300 पार, ठंड की सिहरन में जहरीली हवा में घुट रहा दम

दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच हवा में जहर घुला हुआ है. सोमवार सुबह औसत AQI 293 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में है. कई इलाकों में प्रदूषण स्तर 300 से ऊपर पहुंच गया है.

  • दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है, जिससे सांसों में जहर घुल रहा है
  • दिल्ली का औसत AQI तीन दिनों से खराब श्रेणी में बना हुआ है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक संकेत है
  • मौसम विज्ञान विभाग ने घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए शीतलहर की चेतावनी दी है
नई दिल्ली:

इस वक्त दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत कड़ाके की चपेट में है, लेकिन हवा में छिपा जहर हर सांस को भारी बना रहा है. राजधानी की हवा सोमवार को भी राहत नहीं दे सकी. सुबह 6:05 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 293 दर्ज किया गया, जो ‘खराब' श्रेणी में आता है. पिछले तीन दिनों से हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है. 9 जनवरी को AQI 345, 10 जनवरी को 346 और 11 जनवरी को 291 रहा.

दिल्ली के सबसे जहरीले इलाके

घने कोहरे का अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और सोमवार को दिल्ली में शीतलहर की चेतावनी दी है. विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों में तापमान में तेजी से गिरावट के कारण मौसम की स्थिति और खराब होने की संभावना है. दिल्ली के कई हिस्सों में तापमान में तेज़ी से गिरावट के साथ, मौसम विभाग ने सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा रहने का भी अनुमान लगाया है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम होने और ठंड की स्थिति और खराब होने की उम्मीद है.

दिल्ली की हवा जहरीली

जैसे-जैसे शीतलहर बढ़ रही है, प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण हवा की गुणवत्ता और खराब हो गई है. ठंडी और शांत हवाओं ने प्रदूषकों के फैलाव को रोक दिया है, जिससे शहर में प्रदूषण का स्तर जमा हो गया है. दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) "खराब" श्रेणी में बना रहा, रविवार सुबह 8:00 बजे यह 259 पर पहुंच गया. चांदनी चौक में हवा की गुणवत्ता सबसे खराब रही, AQI 395 दर्ज किया गया, जो "गंभीर" श्रेणी के खतरनाक रूप से करीब है.

दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप

दिल्ली में रविवार को इस मौसम की पहली शीतलहर के हालात रहे तथा कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया.  आईएमडी के मुताबिक अगले दो दिनों तक भी ऐसी ही हालात रहने का पूर्वानुमान है और इस संबंध में ‘येलो अलर्ट' जारी किया गया है. आईएमडी ने बताया कि दिल्ली के मानक मौसम केंद्र सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान मौसम के औसत से 2.6 डिग्री कम 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री कम 18.8 डिग्री सेल्सियस रहा.

