बारिश के बीच जम्मू-कश्मीर के कितने जिलों में रेड अलर्ट, हिमाचल में कहां-कहां ऑरेंज अलर्ट, यहां देखें

जम्मू-कश्मीर का बारिश से बुरा हाल है. मंगलवार को डोडा में बादल फटने से बाढ़ आ गई थी. बुधवार को भी बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है. यही वजह है कि मौसम के हालात को देखते हुए जम्मू संभाग के सभी स्कूलों की आज छुट्टी घोषित कर दी गई है.

आज के मौसम का हाल जानें.

  • दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में लगातार भारी बारिश हो रही हैं.
  • मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR में तीन दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
  • हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कई जिलों में रेड अलर्ट के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है.
नई दिल्ली:

मैदान से लेकर पहाड़ों तक भारी बारिश से बुरा हाल है. दिल्ली-NCR से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर तक बादल हर जगह जमकर बस रहे हैं. देश के कई हिस्सों में बारिश ने भारी तबाही मचाई है. कई जगहों पर तो बारिश की वजह से बाढ़ और लैंडस्लाइड (Rain Landslide) तक हो गई है. नदी-नाले उफान पर हैं. दिल्ली वालों को भी बारिश से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है. उत्तराखंड, हिमाचल और अन्य जगहों पर कैसा है आज मौसम का हाल जानें.

दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट

दिल्ली-NCR में  मंगलवार को जमकर बारिश हुई थी, जिसकी वजह से  सड़कें पानी से लबालब हो गईं. ट्रैफिक का हाल ही बुरा रहा. बारिश से फिललहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

पंजाब-हिमाचल में रेड अलर्ट

हिमाचल प्रदेश का हाल बारिश के बेहाल है. कुल्लू और मनाली क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाया हुआ है. IMD ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है.  कांगड़ा और चंबा जिलों के लिए भी रेड अलर्ट जारी है. जबकि कई अन्य क्षेत्रों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है. IMD के मुताबिक, अगले 7 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है.

जम्मू-कश्मीर में 24 घंटे का रेड अलर्ट, जम्मू संभाग के स्कूलों की छुट्टी

जम्मू-कश्मीर का भी बारिश से बुरा हाल है. मौसम विभाग ने 24 घंटे का रेड अलर्ट जारी किया है. मंगलवार को डोडा में बादल फटने से बाढ़ आ गई थी. बुधवार को भी बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है. यही वजह है कि मौसम के हालात को देखते हुए जम्मू संभाग के सभी स्कूलों की आज छुट्टी घोषित कर दी गई है. बारिश की वजह से कई जिलों में मोबाइल इंटरनेट और दूरसंचार सेवाएं बाधित हैं.

इन जगहों पर ऑरेंज अलर्ट

जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण ओडिशा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, कोंकण, तेलंगाना, मेघालय के कुछ जिलों में मध्यम बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है. 

पंजाब के कई गावों में बाढ़ के हालात

बात अगर पंजाब की करें तो बारिश ने यहां भी कहर बरपाया हुआ है. पठानकोट क्षेत्र में, रणजीत सागर बांध से पानी छोड़े जाने और बारिश की वजह से गांवों में भीषण बाढ़ आ गई है. इसकी वजह से माखनपुर, पोला, तास और बहादुरपुर जैसे गांव जलमग्न हो गए हैं. राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है. हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है.

उत्तराखंड में  तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट

उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में 27 अगस्त को तेज बारिश हो सकती है. उत्तराखंड में भारी से बहुत बारिश का ऑरेज अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने यह अलर्ट 28 अगस्त और 29 अगस्त के लिए जारी किया है. 28 अगस्त को पिथौरागढ़, बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेज अलर्ट, 29 अगस्त को देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट, अन्य जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है. पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की हिदायत दी है.

स्यानाचट्टी में फिर अस्थायी झील बनी परेशानी

पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में बुधवार को भी भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक,  29 अगस्त तक उत्तराखंड में मौसम की यही स्थिति रह सकती है. इस बीच उत्तरकाशी के स्यानाचट्टी में एक बार फिर अस्थायी झील परेशान कर रही है. स्यानाचट्टी में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से खतरा बढ़ता जा रहा है.इसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर बना मोटर पुल खतरे में आ गया है.

बिहार में भी बारिश की चेतावनी

27 अगस्त को बिहार के कुछ हिस्सों में भी जमकर बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है. इस दौरान सुपौल, किशनगंज,अररिया,  सहरसा, पूर्णिया,, मधेपुरा और कटिहार में मध्यम बारिश हो सकती है. जबकि खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई समेत उत्तर बिहार के बाकी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है. IMD के मुताबिक, 30 अगस्त से एक बार फिर मॉनसून एक्टिव होगा और झमाझम बारिश का दौर वापस लौटेगा.

