दिल्लीवालों को 3 घंटे में 10 डिग्री की राहत, दिल्ली से नोएडा तक झमाझम बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, अगले कुछ घंटों के दौरान दिल्ली के नजफगढ़, पालम और आयानगर में तेज हवा के साथ बारिश का अनुमान है. इसके साथ ही हरियाणा के गोहाना, सोनीपत, रोहतक, खरखौदा में भी बारिश की संभावना है. इसके साथ ही यूपी के पिलखुआ, हापुड़, गुलौटी, सियाना, सिकंदराबाद, बुलंदशहर के कुछ भागों में हल्की बारिश का अलर्ट है. इस दौरान 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश होगी. इसके साथ ही नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन और गाजियाबाद में भी बारिश का अलर्ट है. नोएडा में कई जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश हुई है.

वहीं, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में पश्चिमोत्तर और मध्य भारत में अधिकतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की कमी का अनुमान जताया है. लेकिन उमस बनी रहेगी.

Delhi: The highest temperature of 52.3°C was recorded at Mungeshpur AWS (Automatic weather station): Dr Kuldeep Srivastava, Head, Regional Weather Forecasting Centre, IMD

बुधवार को कितना रहा दिल्ली का तापमान

बुधवार को दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र नजफगढ़, नरेला और मुंगेशपुर में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया. नरेला और मुंगेशपुर में सबसे अधिक 49.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. दिल्ली में यह किसी स्थान पर अब तक का रिकॉर्ड तापमान है. वहीं, नजफगढ़ में भी अधिकतम तापमान 49.8 डिग्री सेल्सियस रहा. बाकी हिस्से में भी हीटवेव का कहर देखा गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले दो दिन दिल्ली में भीषण लू चलेगी.

दिल्ली में अजब मौसमः चुरु-फलोदी को पीछे छोड़ पारा 52.3 पार, फिर बारिश ने दी राहत

हीटवेव से मिलेगी कुछ राहत

IMD के सीनियर वैज्ञानिक डॉ. नरेश कुमार ने NDTV से कहा, "अरब सागर से ठंडी हवाएं उत्तर पश्चिम भारत की तरफ आ रही है. इसकी वजह से हीटवेव से राहत मिलेगी. दूसरी तरफ, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बंगाल की खाड़ी की तरफ से उत्तर-पूर्वी भारत की तरफ आने की उम्मीद है. वहां कई राज्यों में बारिश हो रही है. गुरुवार को भी कई इलाकों में बारिश हो सकती है. दिल्ली के मौसम में आए बदलाव से आसपास के राज्यों के तापमान में भी कुछ गिरावट की उम्मीद है."

दूसरे राज्यों में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने देश के 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों- पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बुधवार के लिए हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया. इन राज्यों में रातें भी गर्म रहेंगी. दिल्ली में अगले 3 दिन कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. ज्यादातर जगहों पर लू चलेगी.

मध्य प्रदेश के 18 जिलों में लू का असर

मध्य प्रदेश में नौतपा से हालत खराब हैं. अधिकतर जिलों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है. भोपाल-इंदौर में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया. सीहोर में यह 45.6 डिग्री दर्ज किया गया. क्षेत्रीय मौसम विभाग ने निवाड़ी समेत 18 जिलों में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं, 21 जिलों में लू का ऑरेंज और यलो अलर्ट है. अगले दो दिन यानी 30 और 31 मई को ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी.

राजस्थान में भीषण गर्मी और हीटवेव कहर

राजस्थान भी सूरज की गर्मी से तप रहा है. एक हफ्ते के दौरान अब तक 55 लोग गर्मी से जान गंवा चुके हैं. मौसम विज्ञाग ने 30 और 31 मई के लिए 20 जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है. जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 31 मई से 2 जून तक हल्की बारिश की प्रबल संभावना है.

