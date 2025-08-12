विज्ञापन
8 घंटों की बारिश से तरबतर हुई दिल्ली, नोएडा-गाजियाबाद में सड़कें बनीं तालाब, उत्तराखंड-हिमाचल में अलर्ट

Delhi Heavy Rain: दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते जलभराव जैसी स्थिति हो गई है, देर रात से ही तेज बारिश हो रही है.

8 घंटों की बारिश से तरबतर हुई दिल्ली, नोएडा-गाजियाबाद में सड़कें बनीं तालाब, उत्तराखंड-हिमाचल में अलर्ट
Delhi NCR Rain
  • दिल्ली एनसीआर में 11 अगस्त की देर रात से भारी बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जलभराव की समस्या हो गई
  • मिंटो ब्रिज, विजय चौक, मोती बाग फ्लाईओवर, रफी मार्ग जैसे इलाकों में तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया
  • मौसम विभाग के अनुसार 12 अगस्त को दिल्ली एनसीआर में बारिश जारी रहने की संभावना है
नई दिल्ली:

Delhi Heavy Rain: दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर झमाझम बारिश हुई है. सोमवार 11 अगस्त की देर रात से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते सुबह कई इलाकों में भारी जलभराव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग की तरफ से भी पहले ही इस बारिश का अनुमान लगाया गया था. साथ ही ये भी बताया कि अगस्त के महीने में बारिश के चलते पिछले कई सालों में सबसे कम तापमान दर्ज हुआ है. बारिश के चलते दिल्ली के अलावा नोएडा और गाजियाबाद की सड़कें भी पूरी तरह से तरबतर हो चुकी हैं. वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. उत्तर प्रदेश के 30 से ज्यादा जिले भी भारी बारिश के कारण बाढ़ की चपेट में हैं. खासकर पूर्वांचल के इलाकों में भारी बारिश से ज्यादा परेशानी है.

दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश हुई.जिसमें मिंटो ब्रिज, विजय चौक, मोती बाग फ्लाईओवर, रफी मार्ग और निजामुद्दीन फ्लाईओवर समेत तमाम इलाके शामिल हैं. इन इलाकों में तेज बारिश के चलते जलभराव भी देखा गया, जिससे पैदल और दुपहिया वाहनों को चलने में परेशानी हो सकती है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मंगलवार 12 अगस्त को पूरे दिन बारिश हो सकती है. इस दिन अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 

कब मिलेगी बारिश से राहत?

अब दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले तमाम लोग बारिश से काफी परेशान हो चुके हैं. खासतौर पर वो लोग, जिन्हें काम के लिए रोज बाहर निकलना पड़ता है. इन सभी के मन में यही सवाल है कि आखिर कब इस बारिश वाली आफत से राहत मिलेगी? मौसम विभाग की तरफ से 12 अगस्त तक तेज बारिश का अनुमान लगाया गया था. वहीं इसके बाद दो दिन हल्के बादल छाये रह सकते हैं, लेकिन 15 अगस्त को एक बार फिर हल्की बारिश हो सकती है. 

मानसून से कई राज्यों के लोग परेशान

बारिश की फुहार कुछ ही दिनों तक अच्छी लगती है, जरूरत से ज्यादा बारिश होने पर ये आफत बनने लगती है. ऐसा ही देशभर के कई राज्यों में दिख रहा है. हिमाचल प्रदेश समेत तमाम पहाड़ी राज्यों में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते लैंडस्लाइड और पानी के तेज बहाव जैसी घटनाएं देखने के लिए मिल रही हैं. हिमाचल प्रदेश में अब तक बारिश के चलते 229 लोगों की मौत हो चुकी है. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) के अनुसार, इनमें से 119 मौतें बारिश से संबंधित घटनाओं में और 110 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हुई हैं. इसके अलावा खेती और मवेशियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है. 

हिमाचल प्रदेश में 5 जिलो में भारी बारिश का येलो अलर्ट और 3 जिलो में ऑरेंज अलर्ट
हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने आज 12 अगस्त को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चम्बा और कुल्लू में भारी बारिश का येलो अलर्ट, जबकि कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरैंज अलर्ट रहेगा। इन जिलों में नदी-नालों से दूर रहने और ढलान वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 13 और 14 अगस्त को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरैंज अलर्ट रहेगा. ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चम्बा, शिमला और सोलन में यैलो अलर्ट जारी किया गया है. 14 अगस्त को शिमला में भी भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी है, जबकि 15 अगस्त को कुल्लू, शिमला और सिरमौर में येलो अलर्ट रहेगा.
 

Delhi Rain, Delhi Heavy Rain, Delhi NCR Rain, Delhi Weather Today, Delhi IMD Forecast
