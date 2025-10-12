विज्ञापन
दिल्ली वाले गर्म कपड़े निकाल लें, दिवाली तक और बढ़ेगी ठंड! जाने कैसा है UP-उत्तराखंड का मौसम

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में मौसम बदल रहा है. सर्दी ने दस्तक दे दी है. सुबह-शाम गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगी है. बारिश का दौर भी देश के कई हिस्सों में रुक गया है. उत्तर प्रदेश में भी एक हफ्ते तक मौसम शुष्क है और बारिश का कोई अनुमान नहीं है.

देश-दुनिया के मौसम का हाल.(फाइल फोटो)
  • दिल्ली-एनसीआर में ठंड ने दस्तक दे दी है. शुक्रवार को पहली बार ठंड महसूस की गई.
  • IMD के अनुसार अगले 203 दिनों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई हिस्सों से लौट सकता है.
  • केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में आगामी 4-5 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है.
नई दिल्ली:

दिल्‍ली-एनसीआर में ठंड ने दस्तक दे दी है. मौसम का हाल देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि दिवाली तक सर्दी और बढ़ जाएगी. दरअसल करवाचौथ को यानी कि शुक्रवार को दिल्ली में पहली बार तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा था, जो सर्दियों के आने का संकेत था. शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. इसे गुलाबी ठंड कहा जाता है. दिन में हल्की गर्मी महसूस की जा रही है, लेकिन सुबह-शाम सिहरन रहती है. वहीं देश के अन्य हिस्सों से जल्द मॉनसून की विदाई भी हो जाएगी, ये अनुमान मौसम विभाग ने जताया है.

IMD के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के बाकी हिस्सों से लौट सकता है. छत्तीसगढ़, झारखंड,सिक्किम,  पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना से कुछ हिस्सों से भी जल्द मॉनसून की वापसी हो सकती है. वहीं IMD के मुताबिक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में अगले 4-5 दिनों में भारी बारिश हो सकती है.

12 अक्टूबर को कैसा है दिल्ली का मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में 14 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है. इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है. रविवार दोपहर में हवा की स्पीड बढ़कर 15 किमी. प्रति घंटे हो सकती है. वहीं शाम और रात के समय उत्तर-पश्चिम से हवा की स्पीड कम हो सकती है.

उत्तर प्रदेश में 12 अक्टूबर को कैसा है मौसम?

उत्तर प्रदेश से भी अगले 2-3 दिनों में मॉनसून की वापसी हो सकती है. एक हफ्ते तक मौसम शुष्क है और बारिश का कोई अनुमान नहीं है. IMD के मुताबिक, 11 से 16 अक्टूबर तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में कहीं भी बारिश के आसार नहीं है. इस दौरान दिन में तेज धूप रहेगी.

उत्तराखंड में 12 अक्टूबर को कैसा है मौसम?

उत्तराखंड में भी बारिश का दौर थम गया है. वहीं तपमान भी नॉर्मल हो गया है. सुबह-शाम की सर्दी पहाड़ों पर भी महसूस की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं. 12 क्टूबर को मौसम साफ रहेगा, हालांकि ऊंचाई वाले इलाके में हल्के बादल छाए रह सकते हैं. पहाड़ों पर दिन में मौसम सुहाना रहेगा और रात में हल्की ठंडक महसूस की जाएगी.

