दिवाली से पहले दिल्ली में ठंड! दिन में गर्मी और रात को सिहरन, इन राज्यों में मॉनसून अब भी एक्टिव, जानें मौसम का लेटेस्ट अपडेट

देश के कई हिस्सों में मौसम अपना रंग बदल रहा है. दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अब ठंड का एहसास होने लगा है. दिन में भले ही धूप और हल्की गर्मी महसूस होती है लेकिन सुबह और शाम को ठंड होने लगी है. इसे गुलाबी ठंड कहें तो गलत नहीं होगा. पिछले दिनों हुई बारिश के बाद से मौसम का मिजाज अचानक बदल सा गया है. ये भी कह सकते हैं कि दिवाली से पहले ठंड ने दस्तक दे दी है. दरअसल कई राज्यों से मॉनसून की वापसी होने लगी है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है.

करवाचौथ पर हुआ ठंड का एहसास

दिल्ली में शुक्रवार को पहली बार तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया, जो ठंड के आने का संकेत है. मौसम बदलने के साथ ही शहर में हल्की ठंड का भी एहसास करवाचौथ के मौके पर हुआ. राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

दिल्ली में कैसा रहेगा 11 अक्टूबर का मौसम?

मौसम के आंकड़ों के मुताबिक, 2024 में 12 अक्टूबर को पारा 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे था और उस दिन तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि 2023 में तीन अक्टूबर को ही दिल्ली का न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस रहा था.शनिवार को भी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से कम रहने का अनुमान है.

कोलकाता में आज भी हो सकती है बारिश

वहीं पश्चिम बंगाल में बारिश का दौर अब भी जारी है. शुक्रवार को कोलकाता में तेज बारिश हुई, जो भी आगे भी जारी रह सकती है. आने वाले दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. शनिवार सुबह तक कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल में एक या दो जगहों पर 30-40 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज के साथ छींटे पड़ने का भी अनुमान है.

इन राज्यों से कब लौटेगा मॉनसून?

10 अक्टूबर तक मॉनसून उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों से वापस लौट चुका है. पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, सिक्किम और तेलंगाना के कुछ हिस्सों से भी अगले तीन-चार दिनों में यह विदा हो जाएगा.

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान नागालैंड, पूर्वी असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की से भारी बारिश हो सकती है.

यूपी में कैसा है 11 अक्टूबर का मौसम?

उत्तर प्रदेश से भी मॉनसून अब जाने को है. 11 और 12 अक्टूबर को राज्य में मौसम पूरी तरह साफ रहने का अनुमान है. इस दौरान यूपी वालों को तेज धूप और गर्मी से फिर जूझना पड़ सकता है. 13, 14 और 15 अक्टूबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है. अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है.