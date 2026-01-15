दिल्ली-एनसीआर में कड़ाके की ठंड, शीतलहर के साथ ही कोहरा बढ़ाएगा मुश्किल, पढ़िए अन्य राज्यों के मौसम का हाल

दिल्ली और आसपास के राज्यों में लोग पिछले कई दिनों से बहुत घने कोहरे और कड़कड़ाते ठण्ड का प्रकोप झेल रहे हैं. अब भारत मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कड़कड़ाते ठण्ड और घने कोहरे का ये कहर कुछ दिन और जारी रहेगा.

गुरुवार को भारत मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली के साथ-साथ चार और राज्यों - पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भीषण ठण्ड और बहुत घने कोहरे की आशंका को देखते हुए ठण्ड और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है.

दिल्ली में पिछले रविवार को इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया था जब न्यूनतम तापमान आयानगर इलाके में गिरकर 2.9 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया. ये राजधानी दिल्ली में 15 जनवरी, 2024 के बाद सबसे ठंडा दिन था.

14 जनवरी को दिल्ली के लोधी रोड एरिया में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड रहा, जबकि सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. बुधवार को पूरे दिल्ली में औसत से 3-4 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया.

14 जनवरी को देश के मैदानी इलाकों में हरियाणा के हिसार में सबसे ज्यादा ठण्ड रही जब न्यूनतम तापमान गिरकर सिर्फ 0.5 डिग्री सेल्सियस रह गया. मेरठ में दूसरा सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस रहा.

भारत मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक, "अगले 2 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में शीतलहर की स्थिति जारी रहने की बहुत संभावना है और उसके बाद इसमें कमी आएगी.अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में शीत दिवस की स्थिति रहने की बहुत संभावना है. "

अगले 5-6 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार में घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है.