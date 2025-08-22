मुंबई के बाद अब इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें आज देशभर में कैसा रहेगा मौसम?

भारतीय मौसम विभाग ने आगामी दिनों में देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. गुजरात और महाराष्ट्र में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, जबकि उत्तर-पश्चिम भारत में भी बारिश की गतिविधियां तेज होंगी. मुंबई में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है. मूसलाधार बारिश के कारण लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया.

Weather Rain News : गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश

उत्तरी गुजरात में 23 अगस्त तक भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है. इसके बाद, 25 अगस्त से गुजरात में बारिश का एक नया दौर शुरू हो सकता है. इसी तरह, कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में भी 21 से 24 अगस्त के दौरान कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की उम्मीद है. पिछले 24 घंटों में मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों और गुजरात के जूनागढ़ में अत्यधिक भारी वर्षा दर्ज की गई, जहाँ 28 सेमी बारिश रिकॉर्ड की गई.

राजस्थान के कई स्थानों पर भारी बारिश

मौसम विभाग ने राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग में बृहस्पतिवार को मूसलाधार बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया. मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी राजस्थान और इसके आसपास के इलाके में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और इसके प्रभाव के कारण आगामी एक सप्ताह में राज्य के अधिकांश भागों में मानसून के पुनः सक्रिय होने की संभावना है.

एनसीआर में अगले हफ्ते तक रुक-रुक कर होगी बारिश

आईएमडी ने चेतावनी दी है कि एनसीआर में अगले पूरे हफ्ते तक बारिश और तेज हवाओं का असर रहेगा. विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 22 अगस्त को आंधी और बारिश के साथ गरज-चमक की आशंका रहेगी. 23 से 25 अगस्त तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और मध्यम दर्जे की बारिश होगी. 26 और 27 अगस्त को गरज-चमक के साथ बारिश या फिर तेज बौछारें पड़ सकती हैं.

स्थानीय मौसम कार्यालय ने 24 से 26 अगस्त तक हिमाचल के अलग-अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताते हुए ‘ऑरेंज'अलर्ट जारी किया है, राज्य में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर 23 अगस्त को ‘येलो अलर्ट' जारी किया गया है.

पूर्व और उत्तर-पश्चिम भारत में भी बढ़ेगी बारिश

एक नया मौसमी दबाव का क्षेत्र (low-pressure area) उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तरी ओडिशा-पश्चिम बंगाल तटों पर बनने की संभावना है. पूर्वी भारत और आसपास के क्षेत्रों में 21 से 24 अगस्त तक भारी से बहुत भारी वर्षा होने की उम्मीद है.

इस समय, गुजरात और महाराष्ट्र के तटों से दूर समुद्र तल पर एक ट्रफ बनी हुई है. उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में भी एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है.



आगामी दिनों के लिए चेतावनी

22 अगस्त (Day 1): अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है.

23 अगस्त (Day 2): बिहार, गुजरात, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है.

24 अगस्त (Day 3): बिहार, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है.

25 अगस्त (Day 4): गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की उम्मीद है.

26 अगस्त (Day 5): छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तराखंड में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है.

भारी बारिश के कारण शहरों की सड़कों पर पानी भर सकता है, जिससे यातायात प्रभावित होगा और यात्रा का समय बढ़ सकता है. निचले इलाकों में जल-जमाव की भी संभावना है, और तेज बारिश से दृश्यता में कमी आ सकती है.