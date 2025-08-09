विज्ञापन
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने गिराए थे पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट: वायुसेना प्रमुख

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान को लेकर भारतीय वायुसेना की तरफ से यह पहला आधिकारिक बयान है.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने गिराए थे पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट: वायुसेना प्रमुख
वायुसेना प्रमुख ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया था
  • ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के छह विमानों को पूरी तरह तबाह कर दिया था
  • गिराए गए विमानों में पांच फाइटर जेट्स और एक टोही विमान AWACS शामिल था
  • वायुसेना प्रमुख ने इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश देने का दावा किया
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना की कार्रवाई को लेकर वायुसेना प्रमुख अमर प्रीत सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना पाकिस्तान के छह विमानों को तबाह कर दिया था. गिराए गए विमानों में पाकिस्तान के पांच फाइटर जेट्स और एक जासूसी (टोही) विमान AWACS था. वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमने इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान को साफ-साफ मैसेज दे दिया है. 

आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान को लेकर भारतीय वायुसेना की तरफ से यह पहला आधिकारिक बयान है.

बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने हवाई हमलों का श्रेय एस-400 वायु रक्षा प्रणाली को दिया. उन्होंने कहा कि ये (बहावलपुर - जैश-ए-मोहम्मद मुख्यालय पर) हमारे द्वारा पहुंचाए गए नुकसान की पहले और बाद की तस्वीरें हैं.यहां लगभग कोई अवशेष नहीं बचा है.आस-पास की इमारतें लगभग पूरी तरह सुरक्षित हैं. हमारे पास न केवल सेटेलाइट इमेज थे, बल्कि स्थानीय मीडिया से भी प्राप्त तस्वीरें थीं, जिनके माध्यम से हम अंदर की तस्वीरें प्राप्त कर सकते थे. हमने जो "बिग बर्ड" गिराया गया, वह संभवतः एक AWACS (एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम) या इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म था, जिसके तबाह होने से पाकिस्तान की हवाई ताकत को भारी झटका लगा है.

उन्होंने ये बातें आतंकी ठिकानों की उपग्रह तस्वीरों की ओर इशारा करते हुए कहा. पहलगाम आतंकी हमले, जिसमें कुछ हफ़्ते पहले 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, के जवाब में, भारत ने 7 मई को अपने सैन्य अभियान में नौ आतंकी ठिकानों पर हमला किया था और सौ से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया था. 

