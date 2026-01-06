विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या केस ‘एक बार की उदारता’ में बंद किया जा सकता है? ऑपरेशन सिंदूर टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर टिप्पणी मामले में कहा कि केस को ‘एक बार की उदारता’ में बंद किया जा सकता है.

Read Time: 2 mins
Share
क्या केस ‘एक बार की उदारता’ में बंद किया जा सकता है? ऑपरेशन सिंदूर टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट
  • SC ने अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ आपराधिक मामले पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की
  • यह मामला ऑपरेशन सिंदूर और सेना अधिकारियों सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा
  • मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले को सम्मानजनक तरीके से समाप्त करने की संभावना जताई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले पर अहम टिप्पणी की. यह मामला ऑपरेशन सिंदूर और सेना अफसर सोफिया कुरैशी तथा वायु सेना अफसर व्योमिका सिंह पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा है.

पीठ ने क्या कुछ कहा

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले को “एक बार की उदारता” के तौर पर सम्मानजनक तरीके से दफन किया जा सकता है या बंद किया जा सकता है. हालांकि, CJI ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी यानी राज्य सरकार के पास है.

ये भी पढ़ें : आम लोगों जैसे ट्रायल का सामना करें...अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट की अमीरों को सख्त टिप्पणी

चार्जशीट हो चुकी है दाखिल

यह टिप्पणी उस समय आई जब हरियाणा सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एस. वी. राजू ने अदालत को बताया कि अगस्त 2025 में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, लेकिन अब तक राज्य सरकार द्वारा अभियोजन की स्वीकृति (sanction) नहीं दी गई है. राजू ने अदालत से समय मांगा ताकि यह स्पष्ट निर्देश प्राप्त किए जा सकें कि क्या राज्य सरकार अभियोजन की अनुमति नहीं देने के पक्ष में है.

मामले को खत्म करने पर जोर

इस पर CJI ने कहा कि यदि इस मुद्दे को समाप्त किया जा सकता है तो यह उचित होगा, लेकिन संबंधित व्यक्ति को भविष्य में अधिक सतर्क और जिम्मेदार रहना चाहिए. हमें पूरा विश्वास है कि वह आगे जिम्मेदारी से आचरण करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद तय की है.

ये भी पढ़ें : ₹27,000 करोड़ बैंक फ्रॉड केस: अमटेक ग्रुप के चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Operation Sindoor Case, Supreme Court Observation, Ali Khan Mahmoodabad Plea, Ashoka University Professor Controversy, Army Officer Comment Row, Haryana Government Prosecution Sanction
Get App for Better Experience
Install Now