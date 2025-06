तबाही का ये मंजर बेहद खौफनाक.... अहमदाबाद विमान हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अहमदाबाद में दुर्घटनास्थल का दौरा किया. साथ ही एयर इंडिया के विमान की दुर्घटना में घायल हुए लोगों से शुक्रवार को यहां सिविल अस्पताल में मुलाकात की. पीएम मोदी ने विमान में सवार यात्रियों में से एकमात्र जीवित बचे विश्वास कुमार रमेश से भी मुलाकात की. पीएम मोदी अस्पताल के सी7 वार्ड में पहुंचे, जहां 25 घायलों का इलाज चल रहा है. उन्होंने सिविल अस्पताल के चिकित्सकों से भी बातचीत की. वहीं पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज अहमदाबाद में दुर्घटनास्थल का दौरा किया. तबाही का मंजर दुखद है. अधिकारियों और टीम से मुलाकात की जो घटना के बाद परिश्रम कर रहे हैं. हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस अकल्पनीय त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया है.

Visited the crash site in Ahmedabad today. The scene of devastation is saddening. Met officials and teams working tirelessly in the aftermath. Our thoughts remain with those who lost their loved ones in this unimaginable tragedy. pic.twitter.com/R7PPGGo6Lj

एक अन्य पोस्ट पर पीएम मोदी ने लिखा, अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से हम सभी स्तब्ध हैं. इतने सारे लोगों की अचानक और हृदय विदारक तरीके से हुई मौत को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना. हम उनके दर्द को समझते हैं और यह भी जानते हैं कि उनके पीछे जो खालीपन रह गया है, वह आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा. ओम शांति.

We are all devastated by the air tragedy in Ahmedabad. The loss of so many lives in such a sudden and heartbreaking manner is beyond words. Condolences to all the bereaved families. We understand their pain and also know that the void left behind will be felt for years to come.…