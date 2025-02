फ्रांस के शहर मार्से में किस क्रांतिकारी का घर खोज रहे थे सावरकर, पढ़िए पूरी कहानी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार सुबह फ्रांस के शहर मार्से पहुंचे. वहां उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीडी सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की. सावरकर ने इस बंदरगाह शहर से अंग्रेजों के जहाज से छह जुलाई 1910 को उस समय भाग निकले थे, जब उन्हें लंदन में गिरफ्तार कर भारत लाया जा रहा था. हाथ में हथकड़ी होने के बाद भी वो जहाज से भाग लेने में सफल हुए थे. 25 अक्टूबर 1910 को फ्रांस और ब्रिटेन में हुए एक समझौते के बाद सावरकर को ब्रिटिश पुलिस को सौंप दिया था. इसके बाद उन पर भारत में मुकदमा चलाया गया था.उन्हें 24 दिसंबर 1910 को दो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. इस सजा को पूरा करने के लिए उन्हें काला पानी भेजा गया था.वहां उन्हें अंडमान की सेलुलर जेल में रखा गया था.

सावरकर नौ जून 1906 को बांबे (आज की मुंबई) से एसएस पर्सिया नाम के जहाज पर सवार होकर लंदन के लिए रवाना हुए थे. इसी यात्रा के दौरान उन्होंने अपने सहयात्रियों से बात कर 'अभिनव भारत' नामक संगठन की स्थापना की थी. इस यात्रा के दौरान ही सावरकर मार्से पहुंचे थे. उन्होंने वहां से लंदन के लिए ट्रेन पकड़ी थी. सावरकर की मार्से यात्रा की जानकारी 'इनसाइड दी एनिमी कैंप' नाम की किताब में दर्ज है. इस शहर की यात्रा उन्होंने टूरिस्ट गाइड की मदद से की थी. उनकी रुचि ज्युसेपी मेजीनी नाम के एक इतालवी क्रांतिकारी में थी, जिन्होंने मार्से में भूमिगत जीवन बिताया था, लेकिन वो काफी प्रयास के बाद भी मार्से उस घर को नहीं खोज पाए थे, जहां मेजीनी रहते थे. यहां हम आपको उसी किताब के हवाले से सावरकर की मार्से की यात्रा और उनके अनुभवों के बारे में बता रहे हैं.

सावरकर ने अपने अनुभव में लिखा है, ''अंततः हमारा जहाज लाल सागर पार कर स्वेज बंदरगाह में प्रवेश कर गया. मैंने जो देखा वह अद्भुत था. बहुत सारे सामान बेचे और खरीदे जा रहे थे. एशिया, यूरोप और अफ्रीका यहां मिलते हैं. यह एक अद्वितीय प्रदर्शनी थी, सभी रंग और आकार के मनुष्यों का जमावड़ा, अफ्रीकी, चीनी, जापानी सभी वहां थे.ऐसी परिस्थितियों में एक कामकाजी भाषा विकसित होती है. उसमें लोग अपने लेनदेन करते हैं. पोर्ट स्वेज से, हम फ्रांस के मार्सिले में आए. यहां से, हमें लंदन के लिए ट्रेन पकड़नी थी.''

उन्होंने लिखा है,''मैं विशेष रूप से मार्से में दिलचस्पी रखता था. यहीं से फ्रांसीसी सेना की टुकड़ी 1789 की महान क्रांति का संदेश फैलाते हुए पेरिस गई थी. यहीं पर प्रसिद्ध फ्रांसीसी राष्ट्रगान रौगेट डी लिस्ले द्वारा रचा गया था. मार्से नामक गीत ने इंग्लैंड, प्रशिया, स्पेन और ऑस्ट्रिया के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान फ्रांसीसियों को निर्विवाद प्रेरणा प्रदान की.''

Landed in Marseille. In India's quest for freedom, this city holds special significance. It was here that the great Veer Savarkar attempted a courageous escape. I also want to thank the people of Marseille and the French activists of that time who demanded that he not be handed…