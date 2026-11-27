केरल में कथित फोन टैपिंग और निगरानी के मुद्दे ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के उस बयान पर सवाल उठाया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका फोन टैप किया जा रहा था और उन पर लगातार नजर रखी जा रही थी. विजयन का कहना है कि यह मामला किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है बल्कि नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा गंभीर विषय है.

संविधान दिवस के बयान पर उठाए सवाल

विजयन ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले मुख्यमंत्री ही इस तरह के आरोपों को सामान्य बताने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने याद दिलाया कि सतीशन ने तिरुवनंतपुरम में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम के दौरान अपने फोन की निगरानी किए जाने का दावा किया था.

पूर्व मुख्यमंत्री के मुताबिक यदि किसी जनप्रतिनिधि या आम नागरिक का फोन अवैध रूप से टैप किया जाता है तो यह निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा. उन्होंने कहा कि संविधान हर नागरिक को निजी जीवन और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा का अधिकार देता है.

जांच की बजाय मामले को दबाने का आरोप

विजयन ने दावा किया कि राज्य में विपक्षी नेताओं के साथ-साथ मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों के फोन टैप किए जाने के भी आरोप सामने आए हैं. उनका कहना है कि ऐसे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी लेकिन सरकार मामले की गहराई तक जाने की बजाय इसे हल्का दिखाने का प्रयास कर रही है.

उन्होंने सवाल किया कि यदि मुख्यमंत्री का फोन भी निगरानी में था तो इसके पीछे कौन लोग थे और उन्हें यह जानकारी कहां से मिली. साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट करने की मांग की कि क्या कथित निगरानी गृह विभाग की जानकारी में हो रही थी.

निगरानी की राजनीति स्वीकार नहीं

विजयन ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने वाली किसी भी तरह की अवैध निगरानी स्वीकार नहीं की जानी चाहिए. उन्होंने पूरे मामले की व्यापक जांच कर सच्चाई जनता के सामने लाने की मांग की. दूसरी ओर सतीशन पहले ही कह चुके हैं कि वह निगरानी को लेकर चिंतित नहीं हैं और उन्होंने जानबूझकर फोन पर भ्रामक जानकारी भी साझा की थी ताकि निगरानी करने वाले भ्रमित रहें.

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