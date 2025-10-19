कहां जा रहे हो.. कैसी है व्यवस्था.. आनंद विहार स्टेशन पर जब खुद इंतजाम देखने पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव

दिवाली और छठ पूजा की भीड़ को देखते हुए इस बार रेलवे बड़े इंतजाम करने में जुटी हुई है. इंतजामों का मुआयना खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करने में जुटे हैं. शनिवार को उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जायजा लिया था आज वह आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर जाकर वहां के इंतजाम को परखा. गौरतलब है कि त्योहारों के कारण घर जाने वालों की भारी भीड़ है.

यात्रियों से खुद पूछा कैसी है व्यवस्था

रेल मंत्री वैष्णव ने यात्रियों से खुद रेलवे स्टेशन की व्यवस्था के बारे में पूछा. उन्होंने एक यात्री को बुलाकर पूछा कि रेलवे की व्यवस्था कैसी है? यात्री ने फिर बताया कि पिछली बार से भी ज्यादा अच्छी व्यवस्था इस बार है. इसके बाद रेल मंत्री ने पूछा कि बाहर जो वेटिंग एरिया है वो सब ठीक है तो यात्री ने कहां हां, सब अच्छा है.

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आनंद विहार स्टेशन का निरीक्षण कर यात्रियों से सीधे संवाद किया. उन्होंने यात्रियों से स्टेशन की सफाई और सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया मंत्री ने कहा कि त्योहारों में भीड़ के बीच रेलवे ने सुरक्षा और सुविधा के लिए खास इंतजाम किए हैं… pic.twitter.com/FIexwr9Meg — NDTV India (@ndtvindia) October 19, 2025

कहां जा रहे हो

केंद्रीय मंत्री ने यात्री से पूछा कि आप कहां जा रहे हो.. यात्री ने बताया कि गोरखपुर जा रहा हूं. इस मंत्री ने मुस्कुराते हुए अच्छा गोरखपुर जा रहे हो. फिर वैष्णव ने वहां खड़े दोनों यात्रियों से कहा कि आइए फोटो खिंचवाते हैं. फिर सामने खड़े एक शख्स ने मंत्री वैष्णव के साथ यात्रियों की तस्वीर भी उतारी.

दिवाली-छठ को लेकर बढ़ी यात्रियों की भीड़

गौरतलब है कि रेलवे मंत्रालय पिछले काफी समय से इस बार दीवाली और छठ की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बड़े इतंजाम करने में जुटी हुई थी. इसमें स्पेशल ट्रेन चलाने से लेकर यात्रियों की सुविधा का बड़ा ध्यान रखा गया है. खुद रेल मंत्री से लेकर रेलवे के बड़े अधिकारी व्यवस्थाओं का मुआयना ले रहे हैं.

यह भी पढ़ें - 12000 स्पेशन ट्रेनें, 12 लाख कर्मी, मंत्री का औचक निरीक्षण... दिवाली-छठ पर घर जा रहे लोगों की सेवा में सरकार