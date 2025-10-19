12000 स्पेशन ट्रेनें, 12 लाख कर्मी, मंत्री का औचक निरीक्षण... दिवाली-छठ पर घर जा रहे लोगों की सेवा में सरकार

दिवाली-छठ पर बड़ी संख्या में लोग अपने घर जाते हैं. इस दौरान ट्रेनों में भीड़ सामान्य दिनों की तुलना में कई गुणा बढ़ जाती है. जिसे कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती है. इस बार दिवाली-छठ पर बिहार, यूपी, झारखंड सहित अन्य राज्यों में जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने बड़ी तैयारी की है. केंद्र सरकार इस बार 12 हजार स्पेशल ट्रेनें चला रही हैं. जिससे घर आने-जाने लोगों को एक बड़ा विकल्प मिला है. नियमित ट्रेनों में सीट नहीं मिलने पर लोग स्पेशल ट्रेनों से यात्रा कर रहे हैं.

आनंद विहार स्टेशन पहुंचे रेल मंत्री, लिया जायजा

12 हजार स्पेशल ट्रेनों के साथ-साथ यात्रियों की सुविधा के लिए 12 लाख कर्मी अलग-अलग स्टेशन और ट्रेनों में तैनात किए गए हैं. रविवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आनंद विहार रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया. एक दिन पहले वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की व्यव्सथा देखने पहुंचे थे.

आनंद विहार स्टेशन के औचक निरीक्षण के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने न केवल कंट्रल रूप से व्यव्सथा की जांच की. बल्कि अधिकारियों के साथ-साथ यात्रियों से भी सीधी बातचीत कर हाल जाना.

यात्रियों से बातचीत कर मंत्री ने जानें हालात

इस दौरान रेल मंत्री गोद में बच्चे के साथ बैठी महिला से बातचीत की. कुछ यात्रियों से हाथ भी मिलाया. उन्होंने आनंद विहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का जायजा लिया. रेल मंत्री से बातचीत के दौरान रेलवे के कई वरीय अधिकारी भी वहां मौजूद थे.

पुराने या गलत वीडियो फैलाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

इस दौरान रेल मंत्री ने यह भी कहा कि पॉलिटिकल पार्टी को रेलवे के 12 लाख कर्मचारियों की मदद करनी चाहिए.. इनके खिलाफ कैंपेन नहीं चलाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि पुराने वीडियो या गलत वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी. मंत्री से बातचीत के दौरान आनंद विहार टर्मिनल पर यात्रियों ने व्यवस्था की तारीफ की.

मंत्री बोले- देश भर के बड़े सेटरों पर की गई विशेष व्यवस्था

इस दौरान रेल मंत्री ने कहा, इस बार 12 हजार एक्सट्रा गाड़ियां चलाई गयी हैं. देश भर में जो बड़े सेंटर हैं, जहां बड़ी संख्या में पैसेंजर्स आते हैं, वहां विशेष व्यवस्था की गयी है. हमारी अपील है कि लोगों को भ्रम में डालने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर ना डालें.

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आनंद विहार स्टेशन का निरीक्षण कर यात्रियों से सीधे संवाद किया. उन्होंने यात्रियों से स्टेशन की सफाई और सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया मंत्री ने कहा कि त्योहारों में भीड़ के बीच रेलवे ने सुरक्षा और सुविधा के लिए खास इंतजाम किए हैं…

त्योहार छोड़ 12 लाख कर्मी आपकी मदद के लिए तत्परः मंत्री

रेल मंत्री कई पैसेंजर्स से बात की. इस दौरान किसी यात्री ने कहा कि वो बिहार जा रहे तो किसी ने प्रयागराज... सभी पैसेंजर्स ने रेलवे स्टेशन पर हुई व्यवस्था की तारीफ की. इस दौरान मंत्री ने कहा कि जब सारा देश जब दिवाली मना रहा है तो हमारे 12 लाख कर्मचारी ड्यूटी पर हैं.

यात्रियों को नहीं हो कोई परेशानी, की गई विशेष व्यवस्था

मंत्री ने स्टेशन पर बने होल्डिंग एरिया को देखा और वहां मौजूद यात्रियों से सीधे बात की. उन्होंने यात्रियों से स्टेशन की सफाई और सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया. मंत्री ने कहा कि त्योहारों में भारी भीड़ के बावजूद यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं.

लोगों से अपील- भ्रामक वीडियो न फैलाएं

उन्होंने कहा — यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा रेलवे की पहली प्राथमिकता है. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर रेलवे को लेकर गलत वीडियो फैलाने वालों पर कार्रवाई हो रही है और लोगों से अपील की कि भ्रामक वीडियो न फैलाएं. मंत्री ने विश्वास जताया कि भीड़ प्रबंधन के ये इंतजाम दीवाली और छठ जैसे त्योहारों में लाखों यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा देने में मदद करेंगे.

