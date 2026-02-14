VIDEO: बस मौत के मुंह में जाने ही वाला था... चलती ट्रेन से गिरे यात्री की RPF हेड कांस्टेबल ने बचा ली जान

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर एक सतर्क आरपीएफ कांस्टेबल की मुस्‍तैदी से एक यात्री की जान बच गई. जानकारी के मुताबिक, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 6 पर एक चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय यात्री प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की जगह में फिसल गया. हालांकि ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के हेड कांस्टेबल एम नरसिम्हा राव ने यह देखा और तुरंत कार्रवाई करते हुए यात्री को बचा लिया. इस दौरान ट्रेन को भी रोक दिया गया.

इस घटना का एक वीडियो सामने आया है. इसमें देखा जा सकता है कि एक ट्रेन प्‍लेटफॉर्म से आगे बढ़ रही है. इसी दौरान एक यात्री प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की जगह में फिसल जाता है. यह देखकर स्‍टेशन पर मौजूद लोगों की सांसें थम जाती हैं.

चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसला यात्री, RPF जवान ने बचाई जान



आंध्र प्रदेश: विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर चलती ट्रेन में चढ़ने वक्त फिसल गया. मौके पर ड्यूटी कर रहे आरपीएफ हेड कांस्टेबल एम. नरसिम्हा राव ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए यात्री को सुरक्षित बाहर निकाला और…

यात्री को प्‍लेटफॉर्म की ओर खींचा

हालांकि ऐसे मौके पर आरपीएफ के हेड कांस्‍टेबल एम नरसिम्हा राव तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और यात्री को प्‍लेटफॉर्म की ओर खींचते हैं. इसी दौरान वे यात्री के साथ प्‍लेटफॉर्म पर गिर भी जाते हैं. हालांकि तब तक वे यात्री को सुरक्षित कर चुके होते हैं.

परिवार के साथ ट्रेन के जरिए की यात्रा

इस दौरान ट्रेन भी रोक दी गई. बाद में यात्री ने अपने परिवार के साथ चार्लापल्ली-शालीमार ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 18046 से अपनी यात्रा जारी रखी.

अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो बेहद वायरल है. हर कोई कांस्‍टेबल की मुस्‍तैदी और उनकी बहादुरी की प्रशंसा कर रहा है.