विज्ञापन
विशेष लिंक

VIDEO: बस मौत के मुंह में जाने ही वाला था... चलती ट्रेन से गिरे यात्री की RPF हेड कांस्टेबल ने बचा ली जान

इस घटना का एक वीडियो सामने आया है. इसमें देखा जा सकता है कि एक ट्रेन प्‍लेटफॉर्म से आगे बढ़ रही है. इसी दौरान एक यात्री प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की जगह में फिसल जाता है. हालांकि आरपीएफ कांस्‍टेबल की मुस्‍तैदी से उसकी जान बच जाती है.

Read Time: 2 mins
Share
VIDEO: बस मौत के मुंह में जाने ही वाला था... चलती ट्रेन से गिरे यात्री की RPF हेड कांस्टेबल ने बचा ली जान
  • विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर RPF के एक मुस्‍तैद हेड कांस्टेबल एम नरसिम्हा राव ने एक यात्री की जान बचाई.
  • यात्री प्लेटफार्म नंबर छह पर चलती ट्रेन में चढ़ते समय फिसल गया था, जिसे कांस्टेबल ने तुरंत देखा और बचाया.
  • यात्री को प्लेटफॉर्म की ओर खींचते हुए वे खुद भी गिर गए, लेकिन यात्री को ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश):

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर एक सतर्क आरपीएफ कांस्टेबल की मुस्‍तैदी से एक यात्री की जान बच गई. जानकारी के मुताबिक, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 6 पर एक चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय यात्री प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की जगह में फिसल गया. हालांकि ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के हेड कांस्टेबल एम नरसिम्हा राव ने यह देखा और तुरंत कार्रवाई करते हुए यात्री को बचा लिया. इस दौरान ट्रेन को भी रोक दिया गया. 

इस घटना का एक वीडियो सामने आया है. इसमें देखा जा सकता है कि एक ट्रेन प्‍लेटफॉर्म से आगे बढ़ रही है. इसी दौरान एक यात्री प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की जगह में फिसल जाता है. यह देखकर स्‍टेशन पर मौजूद लोगों की सांसें थम जाती हैं.  

ये भी पढ़ें: टीचर ने पढ़ाई को बना दिया खेल, नाच-गाने से बच्चों को सिखाए ‘Days of the Week', 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा

यात्री को प्‍लेटफॉर्म की ओर खींचा 

हालांकि ऐसे मौके पर आरपीएफ के हेड कांस्‍टेबल एम नरसिम्हा राव तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और यात्री को प्‍लेटफॉर्म की ओर खींचते हैं. इसी दौरान वे यात्री के साथ प्‍लेटफॉर्म पर गिर भी जाते हैं. हालांकि तब तक वे यात्री को सुरक्षित कर चुके होते हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

ये भी पढ़ें: बाथरूम क्लीनर के केमिकल वाले घी से बने थे तिरुपति प्रसाद के लड्डू, आंध्र सीएम चंद्रबाबू का बड़ा दावा

परिवार के साथ ट्रेन के जरिए की यात्रा

इस दौरान ट्रेन भी रोक दी गई. बाद में यात्री ने अपने परिवार के साथ चार्लापल्ली-शालीमार ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 18046 से अपनी यात्रा जारी रखी. 

अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो बेहद वायरल है. हर कोई कांस्‍टेबल की मुस्‍तैदी और उनकी बहादुरी की प्रशंसा कर रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
RPF Constable Bravery, Vijayawada Railway Station Accident, Passenger Rescued
Get App for Better Experience
Install Now