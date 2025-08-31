9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव, मतदान से पहले PM मोदी ने NDA सांसदों को डिनर पर बुलाया

उपराष्‍ट्रपति चुनाव (Vice Presidential Election) के लिए 9 सितंबर को मतदान होना है. मतदान से ठीक एक दिन पहले आठ सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने एनडीए के सभी सांसदों को डिनर पर बुलाया है. इसके जरिए एनडीए की एकजुटता और मजबूती का संदेश दिया जाएगा. इस चुनाव के लिए एनडीए ने महाराष्‍ट्र के राज्‍यपाल और तमिलनाडु के वरिष्‍ठ नेता सीपी राधाकृष्‍णन को उम्‍मीदवार बनाया है और उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है.

एनडीए ने अपने उम्‍मीदवार को जीत दिलाने के लिए विशेष तैयारी की है. इसके लिए सांसदों को तीन दिनों तक प्रशिक्षित किया जाएगा. इसके लिए सभी एनडीए सांसदों को छह से आठ सितंबर तक दिल्ली में रहना होगा. प्रशिक्षण शिविर में अन्य बातों के अलावा यह भी बता जाएगा कि मतदान कैसे करना है.

गुप्‍त मतदान, लागू नहीं होता व्हिप

उपराष्‍ट्रपति चुनाव में गुप्‍त मतदान होता है और व्हिप लागू नहीं होता है. ऐसे में एनडीए यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वोट डालने में कोई खामी न रहे.

एनडीए की कोशिश है कि राधाकृष्णन बड़े अंतर से उपराष्‍ट्रपति पद का चुनाव जीतें. इसके लिए ऐसे विपक्षी दलों से संपर्क किया गया है, जो इंडिया गठबंधन में नहीं हैं. उम्‍मीद की जा रही है कि बीजेडी, वायएसआरसीपी और बीआरएस जैसे दलों का एनडीए उम्‍मीदवार को समर्थन मिल सकता है.

धनखड़ ने 21 जुलाई को दिया था इस्‍तीफा

भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए संसद के मानसून सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था.