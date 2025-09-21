जोधपुर और बीकानेर से दिल्ली के लिए चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, जानिए टाइमिंग और रूट

राजस्थान में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है. इसी क्रम में जल्द ही दो नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन राजस्थान से दिल्ली के बीच होने जा रहा है. दोनों ट्रेन को लेकर रेलवे बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया.

जोधपुर और बीकानेर से वंदे भारत एक्सप्रेस

रेलवे मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, जोधपुर से दिल्ली कैंट और बीकानेर से दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की तैयारी है. ये दोनों ट्रेन 8 कोच की होंगी, जिनके शुरु होने से लोगों को जोधपुर और बीकानेर से दिल्ली आना आसान हो जाएगा.

जोधपुर टू दिल्ली की दूरी, 8 घंटे में होगी पूरी

26481 जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 5:25 बजे चलकर 6:32 बजे मेड़ता रोड, 7:04 बजे डेगाना, 7:34 बजे मकराना, 8:45 बजे फुलेरा, 9:35 बजे जयपुर, 11:18 बजे अलवर, 12:23 बजे रेवाड़ी और 13:00 बजे गुरुग्राम होते हुए दोपहर 13:30 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी.

वापसी में ट्रेन 26482 दिल्ली कैंट- जोधपुर वंदे भारत दोपहर 15:10 बजे चलकर 15:22 बजे गुरुग्राम, 16:25 बजे रेवाड़ी, 17:13 बजे अलवर, 19:10 बजे जयपुर, 20:08 बजे फुलेरा, 20:54 बजे मकराना, 21:24 बजे डेगाना और 21:52 बजे मेड़ता रोड होते हुए रात 23:20 बजे जोधपुर पहुंचेगी. यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर प्रतिदिन संचालित की जाएगी.

443 किमी का सफर, 6 घंटे में होगा तय

26471 बीकानेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 5:40 बजे चलकर 7:13 बजे रतनगढ़, 7:55 बजे चूरू, 8:40 बजे सादुलपुर, 9:18 बजे लोहारू, 9:48 बजे महेंद्रगढ़ और 11:20 बजे गुरुग्राम होते हुए 11:55 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी.

वापसी में ट्रेन 26472 दिल्ली कैंट- बीकानेर वंदे भारत एक्सप्रेस शाम 4:45 बजे चलकर 5:02 बजे गुरुग्राम, 6:28 बजे महेंद्रगढ़, 7:00 बजे लोहारू, 7:50 बजे सादुलपुर, 8:20 बजे चूरू और 8:58 बजे रतनगढ़ होते हुए रात 11:05 पर बीकानेर पहुंचेगी. यह ट्रेन बुधवार को छोड़कर सभी दिन चलाई जाएगी.

रेल मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, दोनों ट्रेन का उद्धघाटन 25 सितम्बर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. मंत्रालय से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जोधपुर से दिल्ली आने में पहले 10 से 11 घंटे का वक्त लगता था जबकि बीकानेर से दिल्ली आने में 9 से 10 घंटे लगते थे. वंदे भारत ट्रेन के शुरू होने से समय की तो बचत होगी ही साथ ही यात्रियों को बेहतर और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा. इसके अलावा व्यापार और पर्यटन भी बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि भारत सरकार राजस्थान में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए कई कदम उठा रही है और वंदे भारत ट्रेन के शुरु होना उस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है.

राजस्थान में वंदे भारत का 'सिक्स'

जानकारी के अनुसार, राजस्थान में फिलहाल चार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं. इसमें 20977/20978 अजमेर-चंडीगढ़-अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस, 12461/12462 जोधपुर-साबरमती-जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, 20989/20980 उदयपुर-जयपुर-उदयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस और 20981/20982 उदयपुर-आगरा कैंट-उदयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है. लेकिन बीकानेर और जोधपुर से दिल्ली कैंट तक दो नई वंदे भारत ट्रेन चलने से यह संख्या बढ़कर 6 हो जाएगी. फिलहाल दोनों वंदे भारत ट्रेन आम यात्रियों के लिए 26 सितंबर से चलाई जाएंगी.