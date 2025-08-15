विज्ञापन
नालूपानी से फिर भरभराकर टूटे पहाड़, उत्तरकाशी जाने वाले रास्ते हुए जाम

उत्तरकाशी में एक बार फिर कुदरत का कहर देखने को मिला है, उत्तरकाशी से 25 किलोमीटर पहले एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है. जिसके बाद से उत्तरकाशी का उत्तराखंड से संपर्क टूटा गया है.

सड़क संपर्क बहाल करने का कार्य भी जोरों पर चल रहा है. (फाइल इमेज)
  • उत्तरकाशी से 25 किलोमीटर पहले नालूपानी में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे सड़क पूरी तरह बाधित हो गई है.
  • सड़क मार्ग पर कई लोग फंस गए हैं. मलबा हटाने का काम दो क्रेन्स द्वारा किया जा रहा है.
  • दूसरी और धराली में 5 अगस्त को आए सैलाब के बाद 68 लोग अभी भी लापता हैं. राहत अभियान अभी भी जारी है.
उत्तरकाशी:

उत्तरकाशी से 25 किलोमीटर पहले एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है. जिसके बाद से उत्तरकाशी का उत्तराखंड से संपर्क टूटा गया है. जानकारी के अनुसार गुरुवार देर शाम को नालूपानी में ये लैंडस्लाइड हुआ है. पहाड़ों से बड़ी संख्या में पत्थर और मलबा सड़क पर आ गया. जिससे सड़क बाधित हो गई. कई सारे लोग सड़क मार्ग पर ही फंसे हुए हैं. सड़क को साफ करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है. 2 क्रेन्स दोनों तरफ से मलबा हटाने में लगे हुए हैं.  क्षेत्र तक सड़क संपर्क बहाल करने का कार्य भी जोरों पर चल रहा है.

दूसरी तरफ आपदाग्रस्त धराली में लगातार 10 दिन से जारी तलाश और राहत अभियान की बृहस्पतिवार को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) गुरमीत सिंह ने समीक्षा की. उन्होंने कठिन स्थिति का कुशलता से मुकाबला करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना करते हुए उन्हें 'फ्रंटलाइन लीडर' बताया. बता दें कि धराली में 5 अगस्त को आए सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया. लोगों के घर मलबे में दब गए हैं. कुछ ही पल में पूरा गांव मलबे में बदल गया.

68 लोग अभी भी हैं लापता

धराली में आए सैलाब के बाद प्रशासन ने 68 लोगों की लिस्ट जारी की है जो इस आपदा के बाद से लापता हैं. हादसे वाली जगह पर अभी भी सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. सेना मलबा हटाने का काम दिन-रात एक कर रही है. प्रशासन के अनुसार इस रेस्क्यू ऑपरेशन के पूरा होने में अभी कुछ दिन का समय और लग सकता है. 

